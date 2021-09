El intendente Luis Castellano presidió la semana pasada el acto de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras esenciales, integrantes de la Junta Municipal de Protección Civil, quienes dedicaron sus labores a asistir a la comunidad rafaelina desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020. El encuentro se realizó en el Anfiteatro “Alfredo Williner” y estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el subsecretario de Salud, Martín Racca; el jefe de la División Protección Civil, Diego Álvarez; el director de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Gabriel Fernández; y el jefe de coordinación del Departamento de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit, entre otros.

Durante el desarrollo del acto, Luis Castellano expresó: “Como intendente, me ha tocado atravesar duros momentos con tormentas que devastaron la ciudad, situaciones muy críticas de inundaciones, caída de árboles, cortes de energía, desesperación, gente inundada. Eran momentos en donde nadie salía de sus casas y los integrantes de la Junta Municipal de Protección Civil estaban en la calle. Esa valentía es agradecida por cada una de las personas con las que me toca hablar. En los momentos más duros que tuvo la ciudad estuvieron al lado nuestro y eso, para mí, es algo trascendental”.

“Con respecto a todo lo que nos pasó en esta pandemia, recuerdo que cuando lo convoqué a Martín Racca estaba trabajando en un SAMCo, atendiendo el tema dengue -algo muy duro y grave para muchas familias- y eso, que parecía estar tan lejos , al poco tiempo estaba en Argentina. Me acuerdo que, en esos momentos, empezaron a llegar personas que venían de viaje y comenzamos con los controles casa por casa para que se respeten los protocolos de aislamiento"; explicó el intendente.

“Eso es ser trabajador esencial -continúo el mandatario-. La pandemia siguió y nos fuimos organizando a tal punto que, con el trabajo de todo el equipo, llegamos a ser ejemplo a nivel nacional por lo hecho a la salida de los bancos, con las sillas acomodadas y ordenadas en las veredas y en las calles, en contraposición con lo que pasaba en otras ciudades. No hay que olvidarse de esas acciones y muchas otras más: el control en los accesos; el trabajo junto con los voluntarios para tomar temperatura, observar y pedir el distanciamiento y el uso del barbijo; la Brigada Sanitaria, que se creó con integrantes de diferentes áreas para salir a explicar el protocolo a cada comercio; y así podríamos seguir. Este mundo siempre nos depara sorpresas y la comunidad necesita estar protegida. Por eso ahí están ellos y ellas para poder ayudar”.



SIEMPRE ESTAN

Por su parte, Amalia Galantti manifestó: “Quisimos reconocer y poner en valor el trabajo de todas las instituciones integrantes de la Junta Municipal de Protección Civil. Mientras transitábamos marzo del año pasado, nunca imaginamos a todo lo que deberíamos enfrentarnos. Había mucho desconocimiento y miedo. Sin embargo, este grupo de personas ha afrontado la situación. Son de esos trabajadores esenciales que siempre estuvieron en la calle, en distintos organismos, cuidándonos”. “Podríamos recordar un montón de situaciones que vivimos desde aquella fecha hasta hoy y que nos encuentra con otro tipo de actividades, más recreativas, agradables. También allí están ellos y ellas, haciendo posible que podamos disfrutar otra vez las cosas que tanto nos gustan”; comentó la funcionaria.



TRABAJO PRESENCIAL

LAS 24 HORAS

Asimismo, Maximiliano Postovit remarcó: “Desde aquel 20 de marzo, todos quienes integramos las instituciones que conforman la Junta Municipal de Protección Civil fuimos trabajadores esenciales. No había teletrabajo; solo el trabajo presencial durante las 24 horas en las rutas, dentro de la ciudad, en cada institución y organismo que lo necesitaba para garantizar los protocolos ante un virus ante el cual no sabíamos cómo desenvolvernos, cómo cuidarnos. Había miedo. Salimos adelante y hoy la pandemia nos dio un respiro. No vamos a bajar la guardia y seguiremos trabajando”.

A su tiempo, Diego Álvarez expresó: “Los chicos y chicas merecían este reconocimiento brindado por el intendente Luis Castellano. Es emocionante ver cómo se ha trabajado durante este año y medio que llevamos con la pandemia en la ciudad. Seguramente, hemos cometido algunos errores, pero la intención siempre fue y es cuidar a nuestra gente”.

“Esta pandemia nos ha llevado muchos amigos, compañeros, vecinos, seres queridos, pero todas las mañanas la Junta se levanta y busca la manera de ayudar a enfrentar cada situación. No es fácil y solos no podríamos. Necesitamos el apoyo de todos, incluso, de los vecinos. Queda un tiempo y no debemos aflojar”; manifestó.



EJEMPLO DE TRABAJO

Por su parte, Hugo Cossa, presidente del Grupo de Voluntarios Defensa Civil Rafaela, dijo: “En el momento que arrancó todo esto, no sabíamos desde dónde venían las balas y quién tiraba. Eso fue bravo y allí estuvimos, en el momento que debíamos estar. Como lo dijo el intendente, fuimos un ejemplo de trabajo. Solo me quedan palabras de agradecimiento para todos los chicos con quienes trabajamos mancomunadamente”. “Los que tenemos algunos años podemos decir que una situación como esta, en Argentina, no la vivimos nunca. Vamos a tener que aprender a convivir con esto y seguir cuidándonos; no relajarse”; expresó. Finalmente, Marcos Pron, integrante de la Asociación Bomberos Voluntarios Rafaela, comentó: “Es importante que todos entendamos que tenemos que seguir cuidándonos, tomar las precauciones correspondientes, no hay que bajar los brazos porque, aunque parece que la situación mejora, no sabemos cómo va a seguir”.



RECONOCIMIENTOS

Las entidades y áreas que fueron reconocidas, a través de sus representantes en el acto, fueron: GUR; Protección Vial y Comunitaria; División Protección Civil de la Municipalidad de Rafaela; Subsecretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Humano; Secretaría de Obras y Servicios Públicos; Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte; Secretaría de Gobierno y Participación; Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura; Asociación Bomberos Voluntarios Rafaela; Asociación Bomberos Zapadores; Grupo de Voluntarios Defensa Civil Rafaela; Gladis Barrios, Graciela Fernández y Marcos Pron, en representación de todos los y las colaboradores; y Radio Club Rafaela.