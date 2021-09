Dady Brieva utilizó a una metáfora homofóbica para explicar la derrota electoral y generó polémica

Una vez más, Dady Brieva quedó en medio de una polémica por sus opiniones políticas. Luego de que se conocieron los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que el Frente de Todos no obtuvo los resultados esperados, el humorista hizo un análisis del enojo de los votantes del peronismo en el que utilizó una metáfora homofóbica por la que fue duramente criticado.

"Una cosa es que digas: me enojé por que vos eras el que me ibas a dar de comer. Vos sos el que me daba de comer y no me das de comer. Vos eras el que me daba de comer, hijo de puta. El peronismo es el que daba de comer y no me diste de comer", empezó en su programa de radio. Y remató: "Ahora que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, es algo que me cuesta entender realmente. Cambio de opción sexual".

Rápidamente, una de las periodistas que estaba en la mesa lo interrumpió para decirle que se entendía lo que estaba diciendo y el exMidachi se mantuvo firme en su discurso. "Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro", remarcó. Y continuó: "¿Por qué el macrismo de nuevo? Cuando lo vi sentado de nuevo (en referencia al expresidente Mauricio Macri) con (Jorge) Lanata (en Periodismo para todos) dije 'guau'. Esas cosas no las puedo digerir".

Además señaló que el gobierno de Alberto Fernández se debilita con los resultados de los comicios, tanto con los votantes como en los medios de comunicación. "¿Sabés lo que pasa? Que en el 2015 nos pasó eso. Quedamos en la lona, perdiste el laburo, chupaste porongas para darle de comer a tus hijas, vos y todos los demás...", dijo en oposición a la gestión de Macri.

Y reclamó cambios en el gabinete actual. "Me decían que el cambio de Gabinete estaba previsto para después de noviembre. ¿Por qué para después? Vamos a separarnos pero vamos a esperar a que los chicos tengan 18 años así están grandes. Separate ahora. ¿Por qué para después de noviembre los cambios de Gabinete?", planteó. E hizo una analogía con un juego de mesa para señalar que el Gobierno está haciendo movimientos muy lentos a su criterio: "Lo que tenés que hacer cuando el Jenga está de costado y es una cuestión de tiempo que se caiga, tenés que agarrar la mesa y tirar el Jenga a la mierda".