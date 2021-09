Otta y el difícil desafío de repetir el equipo

La temporada 2021 de la Primera Nacional viene muy cuesta arriba para Atlético de Rafaela. La ‘Crema’ se prepara para recibir este viernes a Ferro Carril Oeste, por la fecha 26 de la zona B, encuentro que comenzará a las 15.30hs.Walter Otta tenía en mente repetir el once inicial que viene de jugar ante el Deportivo Morón, encuentro suspendido a los 15 minutos del complemento por falta de luz. Pero no podrá… En la práctica matutina de ayer por la mañana en el predio el que se retiró fue Facundo Nadalín. Sufrió una molestia en el aductor y si bien hoy se le realizarán los estudios pertinentes para determinar el grado de la lesión, no llegaría para el juego de pasado mañana.La buena para el DT tiene que ver con Cristian Chimino, quien venía trabajando de manera diferenciada por una molestia en uno de sus cuádriceps y desde hoy lo haría con normalidad, estando así en el once inicial.Por otro lado el que podría reaparecer es Cristian González, quien ya cumplió con la fecha de suspensión.Este miércoles la ‘Crema’ sumará algunos minutos de fútbol y el probable equipo que presentaría ante Oeste sería con: Agustín Grinovero; Chimino, González o Agustín Bravo, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Federico Recalde y Guillermo Funes; Claudio Bieler y Lautaro Parisi.En la tarde de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 26 de la Primera Nacional, que se jugará entre el próximo viernes 17 y el lunes 20 de septiembre.Atlético recibirá en el Monumental a Ferro, el viernes a las 15.30hs, juego que tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Nelson Leiva y Pascual Fernández. Como cuarto vendrá Maximiliano Mascheroni.