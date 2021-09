Florida y Sportivo, se ponen al día

Florida de Clucellas y Sportivo Norte jugarán este miércoles, 21.30hs (Reservas 20hs), el encuentro pendiente de la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.La ‘Flora’ intentará salir del fondo de la tabla, mientras que el ‘Negro’ escalar posiciones y volver a la victoria tras la derrota ante Ben Hur.Por otro lado, anoche se confirmó el programa que tendrá el capítulo 10, que comenzará el jueves, seguirá el viernes y se completará el domingo.21hs (Reservas 19.30hs) Bochófilo Bochazo vs Unión de Sunchales, 21.30hs (Reservas 20hs) Talleres María Juana vs Atlético de Rafaela.21.30hs (Reservas 20hs) Deportivo Aldao vs Peñarol.15.30hs (Reservas 14hs) Argentino Quilmes vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente, Deportivo Ramona vs Sportivo Norte, Ben Hur vs Deportivo Tacural.9 de Julio 27, puntos; Quilmes 22; Libertad 16; Ferrocarril del Estado 15; Deportivo Tacural 15; Peñarol 15; Ben Hur 13; Brown San Vicente 13; Atlético de Rafaela 12; Deportivo Aldao 12; Sportivo Norte 8; Bochazo 8, Talleres de María Juana 8; Unión de Sunchales 7; Dep. Ramona 6; Florida de Clucellas 5.