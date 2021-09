Iguales en el Viaducto

Arsenal de Sarandí desperdició ayer un penal en el primer tiempo y no pudo salir del 0-0 contra Colón de Santa Fe, como local, en la continuidad de la undécima fecha de la Liga Profesional.

El conjunto del Viaducto tuvo esa chance en los pies del delantero Nicolás Mazzola, quien elevó su remate desde los doce pasos por encima del travesaño, a los 21 minutos de la primera mitad.

Dentro de un trámite chato del encuentro, con muchos errores, el 0-0 terminó siendo justo para la realidad de ambos: el "Sabalero" de Eduardo Domínguez no se pudo prender nuevamente en los primeros puestos y el de Sarandí sigue último en la tabla de posiciones.



OTROS. Talleres 2 - Platense 1, Central Córdoba 2 - Atlético Tucumán 0. HOY. 14.15 hs. Unión vs Estudiantes, 16.30 hs. Argentinos vs Patronato, 18.45 hs. Banfield vs Central, 21 hs. Newell's vs River.