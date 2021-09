Nueva fecha del Apertura de Inferiores en la B

El último fin de semana se disputó la sexta fecha del torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Mucha acción en toda la zona.

Los que tuvieron jornada libre fueron Atlético María Juana, el Deportivo Aldao y Deportivo Josefina. A continuación, todo lo ocurrido y lo que se le viene a cada uno.



ZONA SUR



Sexta División: Bochófilo Bochazo 2 (Máximo Muller e Ian Martín) - Dep. Susana 2 (Bautista Schonfeld y Felipe Acosta), San Martín 1 (Mario Pineda) - Juv. Unida Villa San José 0, Libertad Estación Clucellas 0 - Brown de San Vicente 1 (Valentín Pepe), Florida de Clucellas 2 (Claudio Ferreyra y Lautaro Cabral) - Talleres María Juana 0.



Séptima División: Bochófilo Bochazo 3 (Ignacio Molino x 2 y Felipe Varisco) - Dep. Susana 0, Florida de Clucellas 2 (Duilio Bravo y Mateo Farías) - Talleres María Juana 0.



Octava División: Bochófilo Bochazo 6 (Lisandro Sansone x 5 y Bruno Fleitas) - Dep. Susana 2 (Lorenzo Larosa y Gabriel Ruffino Zbrun), Libertad Estación Clucellas 1 (Rodrigo Yensen) - Brown de San Vicente 1 (Alejandro Dangelo), Florida de Clucellas 6 (Bautista Junco x 3, Agustín Dobler, Esteban Coman y Alexis Benítez) - Talleres María Juana 0.



Novena División: Bochófilo Bochazo 2 (Mateo Morante y Lautaro Villalba) - Dep. Susana 3 (Santiago Gaggi, Bautista Tborde e Isaías Aguirre), San Martín 3 (Jerónimo Gamboa x 2 y Agustín Domínguez) - Juv. Unida Villa San José 0, Libertad Estación Clucellas 0 - Brown de San Vicente 2 (Alesio Albera e Ignacio Leurino), Florida de Clucellas 5 (Bruno Chiavassa x 2, Ezequiel Cena, Maico Torres y Mauricio Franchia) - Talleres María Juana 0.



Próxima fecha (7ª): Talleres María Juana vs Libertad Estación Clucellas, Brown San Vicente vs San Martín de Angélica, Juventud Unida Villa San José vs Bochófilo Bochazo, Deportivo Susana vs Atlético María Juana. Libre: Florida de Clucellas.



ZONA NORTE



Sexta División: Arg. Humberto 5 (Agustín Palavecino x 2, Mateo Sudano, Franco Garbagnoli y Ulises Duarte) - Dep. Tacural 0, Tiro Federal 1 (Tomás Sabena) - Bella Italia 1 (Lucas Díaz), San Isidro 0 - Moreno de Lehmann 2 (Jonatan López y Rodrigo Moyano).



Séptima División: Arg. Humberto 1 (Agustín Gómez) - Dep. Tacural 0, Tiro Federal 1 (Augusto Zinger) - Bella Italia 0, San Isidro 0 - Moreno de Lehmann 2 (Yoel Barberis y Juan I. Olloco), Independiente Ataliva 0 - Sportivo Roca 0.



Octava División: Arg. Humberto 1 (Joaquín Trutali) - Dep. Tacural 1 (Lautaro Perret), Tiro Federal 0 - Bella Italia 3 (Agustín Alvarez x 3), Independiente Ataliva 6 (Elías Hillabert x 2, Valentino Piacenza, Valentín Lescano, Benjamín Ricarte y Lautaro Kiffes) - Sportivo Roca 1 (Enzo Roldán) .



Novena División: Tiro Federal 9 (Santino Oviedo x 4, Luca Peralta, Francisco Graff x 3 y Giovanni Ponte) - Bella Italia 0.



Próxima fecha (7ª): Sportivo Roca vs San Isidro de Egusquiza, Moreno de Lehmann vs Tiro Federal de Moisés Ville, Dep . Bella Italia vs Argentino de Humberto 1ª, Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao. Libre: Independiente Ataliva.



ZONA OESTE



Sexta División: Atl. Esmeralda 3 (Benjamín Astrada, Gerónimo Bruno y Martín Gómez) - Zenón Pereyra 1 (Marcos Leiggener), La Hidráulica 1 (Facundo Farías) - Def. de Frontera 0, Sp. Santa Clara vs Belgrano, Arg. Vila 1 (Adrián Ramallo) - Dep. Ramona 2 (Mateo Guglielmone y Angel Kessel).



Séptima División: Atl. Esmeralda 0 - Zenón Pereyra 2 (Máximo Galante x 2), La Hidráulica 3 (Brian Martínez x 2 y Leandro Sosa) - Def. de Frontera 0, Arg. Vila 1 (Stéfano Montrucchio) - Dep. Ramona 1 (Juan Pablo Salusso).



Octava División: La Hidráulica 0 - Def. de Frontera 2 (José Ameza y Richard Allende), Arg. Vila 0 - Dep. Ramona 1 (Emanuel Molina).



Novena División: La Hidráulica 0 - Def. de Frontera 4 (Alejo Córdoba x 3 y Adrián Contreras), Arg. Vila 1 (Valentino Bonsegundo Porta) - Dep. Ramona 1 (Thiago Gilabert).



Próxima fecha (7ª): Deportivo Josefina vs Sportivo Santa Clara, Belgrano San Antonio vs La Hidráulica, Defensores de Frontera vs Atlético Esmeralda, Zenón Pereyra vs Deportivo Josefina. Libre: Argentino Vila.