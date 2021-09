Los internos rafaelinos son buscados en Liga Argentina

(Por Darío Gutiérrez). - El venidero 8 de octubre está previsto el comienzo de la Liga Argentina de Básquetbol, el ex TNA donde participará Libertad de Sunchales luego de haber intercambiado la plaza con Riachuelo de La Rioja. Como se ha venido informando en los últimos días, el equipo aurinegro dirigido por Sebastián Porta tiene prácticamente conformado el plantel, donde varios de los juveniles que actualmente disputan el torneo de la Asociación Rafaelina y previamente lo hicieron en el Federal, tendrán protagonismo.

Pero en otros equipos de la competencia para buscar el ascenso a la elite en un año, estarán tres jugadores de nuestra ciudad cuya coincidencia es la posición en la cancha. Los internos Rodrigo Acuña, Ignacio Colsani y Franco Chiabotto afrontarán desafíos importantes con sus respectivos equipos.

"La Bestia" Acuña, hermano menor de Roberto "Toro" Acuña vestirá la camiseta de Racing de Chivilcoy (Buenos Aires). Si bien bajará de categoría ya que viene de jugar en Peñarol de Mar del Plata, la idea es priorizar minutos y proyecto. Como mencionáramos recientemente, viene de disputar con éxito la temporada de la Liga Boliviana, siendo campeón con Nacional de Potosí.

Colsani fue contratado por or Parque Sur de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La última participación para «Nacho» fue en Riachuelo de La Rioja (institución que luego adquirió la plaza de Liga Nacional de Libertad), donde promedió 3.5 puntos y 2.8 rebotes en 19 partidos. El interno de 2.01 metros, iniciado en Independiente, tuvo pasos por San Martín de Corrientes, San Isidro, Unión de Sunchales, Estudiantes de La Plata y Ciclista Juninense.

En tanto, quien llega por primera vez a la categoría es Franco Chiabotto, fichado por Lanús. El ala pivot de 2 metros es una de las fichas U23 que ya se encuentra a las órdenes de Leonardo Costa, entrenador que conociéramos por su paso hace algunos años en las selecciones nacionales formativas femeninas.

El basquetbolista formado en 9 de Julio, que viene de Racing de Gualeguaychú en el Federal, que también tuvo un paso por Libertad de Sunchales en la Liga de Desarrollo 2019/20, llegó a la entidad granate junto al base Mariano Gago (20 años y 1.80 metros), y al alero Aarón Pablo (21 años y 1.99 metros). «Mi idea era ir a un equipo donde mis capacidades técnicas y físicas se potencien y mejoren con el correr de la temporada, para pegar un salto de calidad como jugador y como profesional. La historia de Lanús como club, el plantel que se estaba armando y la propuesta de juego me convenció”, declaró Chiabotto al sitio oficial de Lanús.