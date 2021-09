Esta semana se inicia la vacunación a menores de 18 sin factores de riesgo

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, anticipó que en los próximos días llegarán a la provincia las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19 que serán destinadas a la población de 12 a 17 años sin factores de riesgo. Se aguarda que la novedad se produzca entre jueves y viernes de esta semana, y al día siguiente se iniciará la colocación en la población objetivo. Es que además de presentar todo un desafío en la conservación y la cadena de frío, requiere de una preparación particular ya que el medicamento viene “en forma de polvo que hay que diluir en un líquido especial”, explicó en simples términos Martorano a El Litoral para sintetizar una tarea nueva (las demás vacunas ya venían listas para colocar, aún en la presentación multidosis).

Como ya se dijo, la primera población objetivo para recibir la Pfizer será la de menores de 18, aunque se trata de una vacuna que puede utilizarse también como segunda aplicación para completar el esquema de Sputnik V. Son pocas dosis las que arribarán a Santa Fe y en una primera etapa se aplicarán en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Cuando arribe una segunda tanda se abrirán de a poco a otras sedes. “Vamos a ser muy cuidadosos; estamos en la semana de la seguridad del paciente que fue declarada de interés provincial por el gobernador Omar Perotti, y queremos trabajar con la mayor conciencia en esto”, dijo la ministra sobre la capacitación que se está desarrollando por estas horas.

El anuncio sobre la inminente incorporación de la vacuna de Pfizer-BioNTech fue realizado pasado el mediodía de este martes en la sede del Ministerio de Salud de la provincia. Allí la ministra, junto con el secretario del área Jorge Prieto, describió la “foto” epidemiológica en relación con el nuevo coronavirus. Una foto que permite pintar de verde a buena parte del territorio provincial, en virtud de algunos indicadores: el descenso de casos positivos, la positividad del 5 % en los testeos “que se continúan haciendo en cantidad”, y la ocupación de camas que se mantiene por debajo del 60 %. Sin dudas una foto bien distinta a la de algunas semanas atrás cuando el semáforo epidemiológico se mantenía en rojo en buena parte del territorio. Sin embargo, la funcionaria advirtió: “La situación es dinámica y esto va de la mano de los cuidados y de la vacunación”. Al respecto repasó que ya se colocaron unas 2,4 millones de primeras dosis y 1,7 millón de segundas para completar el esquema de inmunización.

Cabe consignar que la provincia recibirá antes del fin de semana unas 8 mil dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio norteamericano. El envío es parte de las primeras 100.620 unidades que arribaron el miércoles pasado al país como parte de un contrato firmado para recibir 20 millones de vacunas durante este año. Según este acuerdo, en lo que resta del mes se completará el envió de 580 mil dosis y durante octubre, noviembre y diciembre se recibirán las 19,5 millones vacunas que restan del contrato de este año.



COMENZÓ LA CAPACITACIÓN

Por su parte, la provincia, a través del Ministerio de Salud, realizó este martes, en la Ex Rural de Rosario, una capacitación dirigida a los equipos de inmunización, ante el inminente arribo de vacunas contra el Coronavirus del laboratorio Pfizer, que enviará el Gobierno Nacional, junto con partidas de vacunas CanSino. La instancia de formación y taller estuvo a cargo de la directora provincial de Territorios Saludables, Ana Paula Milo, conjuntamente con la coordinadora del programa provincial de Inmunizaciones, Soledad Guerrero. Al respecto, Ana Paula Milo precisó que “la jornada de capacitación de hoy estuvo dirigida no solo a los vacunadores sino también a todos los que colaboran en el operativo de inmunización: quienes realizan tareas de registro, quienes se encargan de cuidar y mantener la temperatura de los freezers, entre otras tareas fundamentales. Comenzamos en Rosario, pero se realizará otra en la ciudad de Santa Fe, porque son las dos primeras ciudades adonde llegarán estas vacunas y en donde se van a comenzar a aplicar de forma inmediata”. “Es fundamental –destacó la directora provincial de Territorios Saludables– que al momento de la llegada de estas nuevas formulaciones los equipos estén capacitados y preparados para que la aplicación sea de manera inmediata y sin dilaciones. Particularmente porque Pfizer requiere formas de conservación, manipulación e inoculación distintas a las de las vacunas que venimos utilizando en el país; y es muy importante prepararnos para ello”. Por su parte, Guerrero señaló que la de Pfizer “es una vacuna con características particulares en cuanto a la cadena de frío, en cuanto a población objetivo que abordaremos, en cuanto al modo de preparación, dado que se trata de una vacuna que se debe diluir con suero fisiológico”. “Entonces lo que profundizamos hoy fue el diálogo con los vacunadores y con quienes manejan los ultrafreezers (necesita -70° para conservarse) de modo tal que no haya margen para errores”, agregó Guerrero.



CANSINO

Ana Paula Milo explicó que, a diferencia de la formulación del laboratorio Pfizer, la CanSino, que también se usará por primera vez en el país, se trata de “una vacuna de fácil conservación y que se aplica de una sola vez (monodosis), lo que ofrece múltiples ventajas que ampliarán la accesibilidad, lo cual es muy gratificante para nosotros”. Finalmente, y en línea con ello, Guerrero detalló que las mismas “pueden conservarse y trasladarse a temperatura de heladera (de 2 a 8º), llegando a territorios y zonas apartadas: Migrantes, gente en situación de calle, poblaciones que trabajan y viajan por asuntos laborales, trabajadoras y trabajadores sexuales, estudiantes universitarios que están alejados de sus lugares de origen, y a todos aquellos que no pudieron registrarse por problemas de conectividad”.