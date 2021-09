Pasadas las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, uno de los máximos dirigentes del Frente de Todos, el senador Alcides Calvo, analizó el desarrollo de estas primeras elecciones y dijo: “La verdad es que el balance de cualquier contienda electoral tiene que ser siempre sumamente positivo, porque uno puede recabar realmente lo que siente y piensa la gente; en ese aspecto las PASO de este 2021 tuvieron características propias, de estar en este marco de la pandemia, de tratar de salir de esto. Pero el primer punto a considerar, creo que es el tema de la participación donde tuvimos una sensible baja en promedio del comportamiento que se ha visto en todo el departamento, -no solamente en la ciudad de Rafaela-, en donde el porcentaje ha estado entre el 67 y el 68%, cuando en términos generales estamos superando siempre el 70, 74%. Hay mucha gente, no solamente un nivel etario de jóvenes sino gente mayor que no ha participado”.

En cuanto al resultado, Calvo dijo que “en términos generales estamos muy contentos de que dentro de lo que correspondía al Frente de Todos se han desarrollado las PASO o dirimido las internas, con un resultado muy favorable como se ha dado en toda la provincia, con un casi un 75% para la lista encabezada por Marcelo Lewandowski, conjuntamente con Omar Perotti y María de los Ángeles Sacnun; en ese aspectos estamos muy conformes y agradecidos por todo el trabajo interno partidario”.

“Creo que el resultado manifestó el malestar que puede tener la población, la ciudadanía, en cuanto a las libertades, a las restricciones y algunas medidas económicas a nivel nacional; no tenemos que hacer ni más ni menos que cada uno asuma la responsabilidad y que se cambie tal vez con algunas medidas, para de ese modo mejorar la situación y la relación”, sostuvo el senador provincial.

Calvo, subrayó que “las PASO sirven para ordenar; ordenar listas, ordenar a cada uno de los frentes y hoy comienza una nueva etapa. Hoy tratamos de estar todos juntos, mantuvimos reuniones con varios candidatos, principalmente de las ciudades, donde tratamos de sumar a todos y convocar a todo el Frente para Todos; todo lo que es el justicialismo y sus aliados para trabajar de cara al 14 de noviembre, convencidos que vamos a mejorar”.

“Sabemos que Juntos por el Cambio ha obtenido un importante triunfo, asimismo nosotros en algunas localidades del departamento, ha triunfado el Frente para Todos, como el caso de Aurelia, de Virginia, con lo cual en ese aspecto el saldo es positivo. Siempre cuando se llama a elecciones es una manera de consolidar la democracia, de ver que piensa y que siente la gente, que mensaje trata de dar la ciudadanía con su voto; tal vez el beneplácito o alguna cuestión que queda pendiente tanto a nivel provincial como nacional”, reflexionó. Y apuntó: “Hoy ya tenemos que pensar en el 14 de noviembre, tratar de ordenar, de corregir algunas cuestiones y como dije, son las elecciones claros mensajes de la ciudadanía, que demuestran o un conformismo o un inconformismo”, finalizó Calvo.