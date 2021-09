Satisfacción del Comando Unificado

Se concretó ayer un nuevo encuentro del Comando Unificado en donde se analizó el trabajo coordinado realizado el pasado fin de semana, con motivo de la carrera de TC, así como el operativo de seguridad llevado a cabo con motivo del acto electivo del día domingo. Además, se trazaron lineamientos organizativos con vistas a los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante, a partir del próximo fin de semana. En ese aspecto se destacó que el trabajo realizado por las fuerzas preventivas de seguridad fue satisfactorio ya que se desarrolló de manera normal y sin ningún tipo de inconvenientes.

En otro orden, se pusieron sobre la mesa de diálogo distintas cuestiones planteadas por la comunidad. En esa instancia, se estableció fortalecer los controles en comercios apuntando a transmitir el mensaje sobre la prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años.

Por otra parte, también se intensificarán los controles de documentaciones habilitantes en los remises que circulan por nuestra ciudad. Es importante destacar que se estableció una reunión entre las autoridades de seguridad y representantes de empresas de remises para este miércoles 15, a las 9:00, en la Jefatura de Policía. A su vez, siguen los procesos de investigación coordinada en búsqueda de aclarar algunas denuncias recibidas por estafas y delitos contra la propiedad privada. Aquí, quienes participaron de la reunión acordaron trabajar mancomunadamente para establecer una campaña preventiva que genere conciencia en la población sobre la importancia que reviste proteger los bienes personales.

Los ejes a trabajar, entre otros, estarán orientados a no dejar ningún bien al descuido que facilite su hurto; procurar no descender de los vehículos, dejándolos en marcha; no dejar los vehículos en la vía pública con las llaves colocadas; verificar que las aberturas y todo acceso a una vivienda permanezca cerrada si el propietario o propietaria se ausentará de ella, así como también activar el alarma electrónica, en caso de poseer. Especial hincapié se hizo en que la denuncia por parte del vecino y la vecina es fundamental para la resolución de distintas situaciones.



ACCIONES

Dentro de la reunión se destacaron distintas algunas acciones que el Comando Unificado viene realizando tanto en materia de prevención como en esclarecimiento de algunos sucesos acaecidos. Precisamente, en un control, se detuvo a una persona que se encontraba con un celular cuya propiedad no pudo probar y, al comprobarse el IMEI, se procedió a su aprehensión. Dicho celular tenía pedido de captura por hurto. Asimismo, en labores de patrullaje, un sujeto fue sorprendido ingresando a un domicilio particular sin autorización, lo cual llevó a su detención.

En ese marco, la GUR puso en marcha una nueva estrategia de patrullaje preventivo, utilizando las nuevas motos aportadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Dicho patrullaje se estableció de manera estratégica y rotativa con el objetivo de trabajar en la zona céntrica y otras áreas puntuales en donde, como resultado de un análisis y proyección previos, se definió que las labores con la patrulla motorizada resultarán más eficaces.

Es válido agregar que el personal de la GUR afectada a esas tareas continuará adelante con capacitaciones conjuntas con el personal de la Policía de Acción Táctica (PAT). Asimismo, para los próximos días, se estableció continuar con los controles preventivos de alcoholemia, con el agregado de verificación de uso de sillas para menores en vehículos con techo, uso de casco e identificación de motocicletas.