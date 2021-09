Atlético, campeón en Novena Especial

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa final. El último sábado se jugó la séptima fecha y Atlético de Rafaela fue el que pudo festejar de manera anticipada, aún restan dos capítulos por jugarse, en Novena Especial y en la 2009, Infantil que acumula puntos.

El fin de semana anterior los chicos de la séptima de Ferrocarril del Estado ya se habían asegurado el título.

En las restantes, el campeonato viene algo más parejo y son varios los tienen chances matemáticas.

A continuación, todo lo ocurrido con resultados, goleadores, posiciones y lo que se le viene a cada elenco.



Quinta División: Unión 0 – Atlético de Rafaela 2 (Francesco Toldo y Nicolás Lencina), Ben Hur 1 (Federico Dunky) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 – Arg. Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 0 – Dep. Libertad 0, 9 de Julio 0 – Sportivo Norte 0.



Sexta División: Unión 0 – Atlético de Rafaela 2 (Agustín Luna y Nicolás Varela), Ben Hur 3 (Thiago Moneghesi, Genaro Comba y Facundo Góngora) – Peñarol 2 (Gino Alessio x 2), Ferrocarril del Estado 2 (Luca Zbrun y Rodrigo Pomba) – Arg. Quilmes 1 (Federico Rodríguez), Independiente San Cristóbal 1 – Dep. Libertad 3 (Marcos Calvo, Joaquín Reynoso y Juan Ignacio Dantoni), 9 de Julio 0 – Sportivo Norte 1 (Kevin Gauna).



Séptima División: Unión 1 (Julián Villarruel) – Atlético de Rafaela 2 (Enzo Velázquez y Thomas Hernández), Ben Hur 0 – Peñarol 2 (Nicolás Bork y Benjamín Bruno).



Octava División: Unión 1 (Yonatan Re) – Atlético de Rafaela 2 (Federico Liotta y Renato Sánchez), Ben Hur 2 (David Quinteros y Francisco Viotti) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 7 (Mateo Baldezon x 2, Gian Córdoba x 2, Rodrigo Acosta, Bruno Villarruel y Diego Villarreal) – Arg. Quilmes 1 (Diego Heit), Independiente San Cristóbal 0 – Dep. Libertad 0, 9 de Julio 2 (Leonel Luque y Uriel Cabrera) – Sportivo Norte 1 (Yair Córdoba).



Novena División: Unión 0 – Atlético de Rafaela 3 (Diego Maciel, Santino Boidi y Nicolás Wabeke), Ben Hur 1 (Tomás Laurino) – Peñarol 1 (Ezequiel Armenta), Ferrocarril del Estado 3 (Bruno Vulpetti x 2 y Benjamín Almeida) – Arg. Quilmes 1 (Alexander Quinteros), Independiente San Cristóbal 1 – Dep. Libertad 1 (Sebastián Larrea), 9 de Julio 0 – Sportivo Norte 2 (Ezequiel Espíndola y Gabriel Feulien).



Novena Especial: Unión 0 – Atlético de Rafaela 1 (Mateo Querini), Ben Hur 4 (Facundo Lamas, Ezequiel Toloza, Santiago Acosta y Alfonso Bessone) – Peñarol 1 (Mateo Warnier), 9 de Julio 1 (Nicolás Rodriguez) – Sportivo Norte 0.



Categoría 2009: Atlético de Rafaela 7 (Valentino Valiente x 2, Máximo Schanz, Mateo Querini, Nahuel Sanabria, Bautista Lorenzatti y Valentin Coria) – Unión 0, Peñarol 2 (Ramiro Contreras x 2) – Ben Hur 0, Arg. Quilmes 0 – Ferrocarril del Estado 0, Dep. Libertad 2 (Aldair Toloza y Alejo Yosviack) – Independiente San Cristóbal 0, Sportivo Norte 4 (Brian Alvarez x 2 y Santiago Faría x 2) – 9 de Julio 0.



Categoría 2010: Atlético de Rafaela 1 (Nicolás Rosas) – Unión 0, Peñarol 2 (Nahuel Pérez y Lorenzo Alessio) – Ben Hur 1 (Agustín Imoberdorf), Arg. Quilmes – Ferrocarril del Estado, Dep. Libertad 2 (Matías Baccari y Lorenzo González) – Independiente San Cristóbal 1 (Santiago Rubin), Sportivo Norte 0 – 9 de Julio 1 (Benjamín Ludueña).



Próxima fecha (8ª): Deportivo Libertad vs Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs Ben Hur, Peñarol vs Unión, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Independiente San Cristóbal vs 9 de Julio.



Nota: En Infantiles se invierten las localías.