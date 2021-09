se programa la décima

Este martes se llevará a cabo una nueva reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedará programada la décima fecha del principal certamen liguista, en la Primera A.

El encuentro estelar de la fecha será el que jugarán en el Giuliani Quilmes y 9 de Julio. El puntero e invicto irá a casa del principal escolta.

Como adelantos están confirmados dos juegos para el jueves, mientras que el resto iría el próximo domingo.

Así se jugaría la fecha 10 del Apertura de Primera A: Jueves 16/09: 21hs Bochófilo Bochazo vs Unión, con horario a confirmar: Talleres María Juana vs Atlético de Rafaela. Domingo 19/09: Argentino Quilmes vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente, Deportivo Ramona vs Sportivo Norte, Ben Hur vs Deportivo Tacural, Deportivo Aldao vs Peñarol.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 27, puntos; Quilmes 22; Libertad 16; Ferrocarril del Estado 15; Deportivo Tacural 15; Peñarol 15; Ben Hur 13; Brown San Vicente 13; Atlético de Rafaela 12; Deportivo Aldao 12; Sportivo Norte 8; Bochazo 8, Talleres de María Juana 8; Unión de Sunchales 7; Dep. Ramona 6; Florida de Clucellas 5.