¿Repetirá equipo para el viernes?

Atlético de Rafaela se prepara para recibir este viernes, 15.30hs, a Ferro Carril Oeste en uno de los juegos que le darán inicio a la fecha 26 de la Primera Nacional, en su zona B.

La ‘Crema’ viene de jugar ante el Deportivo Morón, encuentro que fue suspendido a los 15 minutos del complemento por falta de luz, y en el cual igualaban 0 a 0.

Atendiendo a las declaraciones del entrenador Walter Otta, y lo conforme que quedó con lo realizado por el equipo en el tiempo jugado, no sería extraño que repita el once inicial para jugar en el Monumental.

La duda pasaría por Cristian González. El defensor ya cumplió con la fecha de suspensión y podría reaparecer en el equipo.

Un probable sería con: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, González o Agustín Bravo, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Nadalín, Facundo Soloa y Guillermo Funes; Claudio Bieler y Lautaro Parisi.



GANÓ ALL BOYS

Anoche, en uno de los juegos que le dieron continuidad a la fecha 25, All Boys superó 3-0 como local a San Telmo. Los goles para la victoria del Albo fueron anotados por Iacoellis (20m), A. Rodríguez (33m y 42m).