EXCLUSIONES DE URCERA Y BONELLI

José Manuel Urcera (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford) fueron excluidos por anomalías técnicas en los motores tras haber terminado 1° y 2° en la final del Turismo Carretera en Rafaela. Hasta el momento, solo se sabía que en el caso del rionegrino era por leva y en el del entrerriano por compresión.SoloTC habló con Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC, quien dio detalles de las faltas reglamentarias.En el caso del motor de Urcera, el ingeniero mecánico explicó que "el reglamento estipula que las levas que pueden llevar los motores multiválvulas son las homologadas por la ACTC. Pero en la revisión constatamos que el perfil no coincidía con el homologado".El responsable técnico, a su vez, dio una explicación al posible motivo de esta anomalía. "La realidad es que durante la pandemia hubo un faltante de ese elemento y en algunos casos se fabricó por fuera del proveedor habilitado. Evidentemente el que hizo el perfil que estaba en el motor de Urcera no tenía bien la plantilla y por eso no coincide con el homologado", le dijo Iuliano a SoloTC.Bonelli había tenido un fin de semana excelente en Rafaela. Marcó la pole y terminó la carrera detrás de Urcera. Pero casi tres horas después de la bandera a cuadros, todo eso se esfumó cuando en la revisión técnica constataron que el motor que prepara con su hermano Próspero estaba excedido en la compresión reglamentaria."Es decir, el reglamento marca que debe ser 10,5 y tenía 10,7. Seguramente corresponde a un error a la hora de cubicar y hacer la cuenta, o habrá quedado mal el pistón o algo en la tapa", afirmó Iuliano.