Cómo quedan las listas de candidatos para el Concejo

Mientras el secretario Electoral de la Provincia, el rafaelino Pablo Ayala, confirmó que mañana comenzará en Santa Fe el escrutinio definitivo de las elecciones primarias para las categorías provinciales como intendente, concejales y autoridades comunales, en Rafaela comenzaron a darle forma a las listas que participarán de las generales del 14 de noviembre en la que se pondrán en juego cinco bancas del Concejo Municipal.Con el diario del lunes, el radical de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti fue el gran ganador de este turno electoral cosechando casi 17 mil votos, marcando una amplia diferencia con el resto de las listas. De todos modos, repite una y otra vez un discurso moderado sin confrontar abiertamente. Las lecturas de los resultados y las celebraciones van quedando atrás: en el peronismo admiten estar atrás de los votos de JxC, pero prefieren remarcar que al final conseguirían dos bancas cada uno. Al menos con los registros del último lunes.En este contexto, el interés pasa por saber la conformación final de las listas que se ganaron un lugar en la boleta única del 14 de noviembre. Y la lista "Juntos por Rafaela" de Viotti no sufrirá cambios por la amplia diferencia alcanzada en la interna con Gonzalo Mondino. De esta manera, a Viotti le seguirán Alejandra Sagardoy, Ceferino Mondino, Ana Carina Visintini y Augusto Rolando.Como no tenía internas, tampoco tendrán modificaciones la lista "Rafaela en Serio" del Frente Federal Vida y Familia que tiene como candidatos titulares a Delvis Bodoira, Mónica Schmutzler, Diego Soltermann, Ermelinda Godoy y Ezequiel Torres.La misma situación para Rafaela Mi ciudad con la lista "Todo por mi ciudad" que encabeza la comerciante Florencia Muriel y acompañan Mauricio Melano, Melina De los Santos, Juan Bergia y Romina D' Iorio. Así como están todos pasan a la final de noviembre.En cambio, los otros dos frentes que tuvieron internas el domingo pasado deben "ensamblar" la lista definitiva en función del sistema D´Hont y la ley de paridad. Y en este caso siempre persiste más de una duda, a la vez que se entiende que el escrutinio definitivo pueda derivar algún cambio en la integración de las nóminas que surgen del conteo provisorio.En el Frente de Todos, consideran que a partir de la interna dominada ampliamente por el oficialismo, la lista de noviembre estará integrada por Martín Racca, Valeria Soltermam, Nahuel Aimar, Florencia Armando y Juan Cruz Auce. Y los suplentes serían Fabiana Kestler, Federico Lescano y María Belén Zorrilla.Mientras que en el Frente Progresista nadie tiene certezas sobre cómo quedará la lista definitiva, principalmente porque la diferencia entre las listas no fue tan amplia. Carla Boidi, del PDP, se impuso en esta pulseada por lo que ocupará el primer lugar. El socialista Matías Martínez Sella se quedó en el segundo lugar y luego siguen Mariana Bertolín (PDP), Sergio Loyola y Marcela Kloster, aunque desde los distintos espacios prefieren aguardar al escrutinio definitivo antes de confirmar.Hasta aquí, las cinco listas mencionadas tiene su lugar garantizado en las elecciones generales. Podría haber una sexta pero dependerá del recuento de votos definitivo. Se trata de la lista Podemos de Oscar Gasparotti, María Benítez, Heraldo Acastello, Claudia Acosta y Jesús Turino.