El Concejo el día después de las PASO

En la mañana de ayer, se desarrolló la comisión del Concejo Municipal, en lo que fue el día después de las P.A.S.O, donde el gran ganador en la ciudad fue el actual concejal Leonardo Viotti, que recibió el saludo de todos sus pares.

En el encuentro de este lunes, se dio despacho al proyecto presentado por Lisandro Mársico, en donde solicita derogar el artículo N° 3 de la Ordenanza que regula el servicio público de remises, donde se pide no tramitar todos los años el Certificado de Buena Conducta.

En el Art. 3, se establece que uno de los requisitos para acceder a la autorización de la condición de permisionario lo establece su inc."c", consistente en acompañar el certificado de buena conducta del solicitante particular o de los socios de la sociedad cuando se trace de personas jurídicas; que el permisionario cuando tramita su Licencia de Conductor Profesional – Licencia Nacional de Conducir Dl, debe presentar el Certificado de Antecedentes Penales, cuál es un documento en formato electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, a través del cual se certifica que el solicitante no tiene antecedentes o procedimientos penales pendientes; que en el Certificado de Buena Conducta, él cuál se solicita en la Oficina de Certificaciones Personales, perteneciente a la Sección Documentológica de la Agencia de Investigación Criminal, se especifica si el requirente posee pedido de captura o paradero en la Provincia de Santa Fe, información que resulta coincidente con lo que consta en el Certificado de Antecedentes Penales, en virtud de utilizarse el sistema de intranet "Candor", el cual es también consultado por el Registro Nacional de Reincidencia.

Además, el Carnet de Conducir Profesional para los menores de 46 años exige su renovación cada dos años y partir de esa edad es cada año que se debe renovar, resultando innecesario, por lo ya expuesto, tramitar el Certificado de Buena Conducta. Lo que pide en su proyecto Mársico, es que este sector no tramite todos los años el Certificado de Buena Conducta.



PRIMER LUNES

POST PASO

“Un lunes contento para nosotros, por nuestro espacio, por Juntos por el Cambio y la lista que encabezó Leo Viotti junto a Ale Sagardoy; el haberse impuesto en estas PASO es un acompañamiento y una responsabilidad enorme de tantos rafaelinos, más de 17 mil que confiaron en esta idea y en este proyecto; por supuesto que felicitar a todos los que han triunfado en su interna, tanto al Dr. Racca como a Lisandro Mársico con su candidata Carla Boidi”, señaló el presidente del Concejo, Germán Bottero, al analizar lo sucedido el último domingo. Y agregó: “Ahora hay que esperar al próximo 14 de noviembre las elecciones definitivas, con un número de candidatos reducidos y con otros que no superen el corte por la cantidad de votos”. El presidente del Cuerpo, fue claro al señalar que “los temas de la agenda legislativa siguen su curso, se siguen analizando temas y el trabajo de los concejales sigue su curso más allá de las elecciones del domingo”. Y precisó: “El Concejo va a seguir trabajando igual como siempre, hoy es lunes después de una elección y el trabajo no se detiene, por supuesto que la campaña continúa, pero eso no hace mella en la labor legislativa. Contentos por lo que pasó, se habló mucho de que la gente no votaba, que había enojo y malestar, lo cual es cierto, pero por lo menos en Rafaela la gente termina ejerciendo su legítimo derecho al voto y termina yendo a votar. Agradecidos con el acompañamiento y esto sigue en dos meses más”. Acerca de si desde el espacio al que pertenece, esperaban este caudal de votos, Bottero manifestó: “Uno quizás esperaba ganar o había algunos indicios que nos mostraban ganadores; yo quizás si pensaba en esta diferencia hubiese sido hasta soberbio, y terminó la gente depositándola confianza que ya había depositado hace cuatro años atrás en este espacio, al igual que hace dos años atrás, más allá de que no pudimos ganar la intendencia, hubo mucha gente que claramente nos acompañó y dio su apoyo”.