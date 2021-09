El día post PASO, es para cada candidato diferente, de acuerdo a como los resultados acompañaron el esfuerzo realizado. Leonardo Viotti, destacó: “Ayer era el día D donde se reflejaba o íbamos a intentar reflejar todo el trabajo realizado en el último tiempo y la verdad es que terminamos muy felices, si bien yo dije el día jueves que iba a dormir tranquilo, porque todo lo que podíamos hacer desde lo profesional, político y humanamente lo hicimos con todo el equipo, un gran esfuerzo de todos”.

“Los resultados del domingo estaban en manos de la gente y por suerte nos acompañó muchísimo, mucho más de lo que esperábamos, así que me fui a dormir feliz, en realidad dormí poco, pero con la satisfacción de que los vecinos nos volvieron a dar su apoyo y es sin lugar a dudas una gran responsabilidad; como nos pasó ya en 2017 esto implica que la gente nos está dando su confianza nuevamente y lo que queda es trabajar, esforzarnos, corregir lo que haya que corregir y convocar ampliamente a un montón de otras personas, a un montón de otros dirigentes para pensar en un proyecto de ciudad a futuro”, afirmó.

Viotti, expresó además que “lo que dijo la gente en las urnas es que está buscando un proyecto diferente y lo que queda y es responsabilidad nuestra es consolidar ese proyecto; nos tocará liderarlo, pero lo vamos a tener que hacer con mucha otra gente a la que vamos a tener que ir a buscar, nos vamos a tener que sentar a hablar y vamos a ir por aquellos vecinos que aún no nos eligieron, para tratar de convencerlos de que nuestro equipo, que nuestras ideas son las mejores para la ciudad”.

Respecto a cómo este resultado los posiciona como espacio para el 14 de noviembre, el radical señaló: “Es un buen comienzo, es el primer paso, lo pasamos bien pero ahora hay que trabajar para las generales. Este es un trabajo que se construye día a día, no hay que relajarse y hay que devolverles a los vecinos la confianza que nos dieron. Claramente esto se devuelve con trabajo y mejorando todos los días”.

“El trabajo aquí en el Concejo continúa, hoy tuvimos comisión y es importante no descuidar nuestro trabajo aquí, ya que es esto lo que nos representa y para lo que nos eligieron antes y nos eligen ahora los rafaelinos. También seguiremos trabajando en la campaña, para que como dije, el apoyo hacia nuestro espacio crezca. Este es un proyecto en equipo dentro de Juntos por el Cambio y todos estamos enfocados en este camino”, expresó Viotti.

Acerca de su análisis sobre el resultado que se dio en la provincia y en el país, donde claramente el país se tiñó de amarillo, subrayó que “la verdad que la ciudadanía le dio un claro llamado de atención al gobierno nacional, con un fuerte apoyo a Juntos por el Cambio y eso habló de que la gente está pidiendo un modelo de país diferente, está pidiendo un rumbo distinto. Creo que los gobiernos han pagado los errores del mal manejo de la pandemia, del rumbo equivocado en el que estamos”, dijo Viotti. Y agregó: “Creo que es momento de generar consensos más amplios; el presidente, el gobernador Perotti, el intendente Castellano, que entiendan que este llamado de atención va a requerir de ellos la responsabilidad de ser amplios, de abrirse”.