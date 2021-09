“Tenemos que trabajar por los intereses de la ciudad, más allá de la disputa política”

El Dr. Martín Racca, candidato a concejal del oficialismo, luego de la intensa jornada electoral del domingo, analizó su primera participación en una elección y dijo: “Más tranquilo no estoy, más nervioso sí, sobre todo con el manejo de las emociones ya que esto es todo nuevo para mí, nunca lo había vivido, esto de esperar los números, el boca de urna y la verdad es que me generó mucha adrenalina, mucho estrés y que me llevó a casi no dormir anoche”, contó, y respecto al acompañamiento de su familia, resaltó: “Tengo compañeras de hierro en mi casa, mi esposa y mis dos nenas que me apoyan todo lo que pueden cuando estoy”.

Acerca de la campaña y los resultados, Racca manifestó que “fue muy intensa y la verdad es que estamos satisfechos porque hicimos un grandísimo trabajo con un grandísimo equipo, con una lista joven, renovada; gente con compromiso comunitario, con los pies sobre la tierra, haciendo mucho territorio. Repito, satisfecho con los números, ganamos ampliamente la interna pero ahora habrá que cambiar la estrategia pensando en el 14 de noviembre. Vamos a ver si seguimos con el territorio, si es más una cuestión de comunicación con la gente de los otros espacios que competimos en la interna, con lo cual esta semana diagramaremos esa estrategia y con toda la energía hacia noviembre que ya arrancamos”.

Sobre cómo planteará esta nueva etapa de campaña, el candidato de Hacemos Santa Fe, dijo: “Primero juntarnos con el equipo que está conformado como para diagramar la estrategia, pero lo que nos caracteriza es a todo el equipo son las cosas básicas, las cosas sencillas, los pies sobre la tierra; caminamos el territorio, escuchamos, somos oídos grandes, con gran escucha. A mí me gusta más escuchar que decir y con los ojos bien abiertos para identificar los problemas; creo que con esas características son una marca registrada del espacio, que viene construyendo una historia en Rafaela que es modelo de gestión en muchos aspectos y hacia allá donde queremos ir, fortalecer ese modelo y hacer algunos ajustes como para prepararnos para el 14 de noviembre”.

“Creemos en el consenso, creemos en el acuerdo, la pandemia es el mejor ejemplo; viene una pandemia y al que tiene obra social y al que no la tiene le pasa exactamente lo mismo; al que es rico y al que es pobre le pasa exactamente lo mismo y fue atendido en el mismo lugar. Creo que ese es un ejemplo de lo que tenemos, tenemos una ciudad y tenemos que trabajar por los intereses de la ciudad, más allá de la disputa política. La gente está harta de la disputa superflua, de la chicana y la verdad es que nonos caracteriza eso y queremos construir. Cuando hay un problema, queremos proponer cómo resolvemos ese problema, más allá del espacio político”, apuntó el Dr. Racca.



EL OFICIALISMO BUSCA

EQUILIBRAR LAS FUERZAS

El intendente Luis Castellano, tras los resultados de las PASO, expresó que “nosotros tenemos que comparar elecciones legislativas con elecciones legislativas, de un 2017 en donde la oposición puso cuatro concejales en el Concejo Municipal y hoy estamos en amplia minoría. Nosotros renovamos una banca y estábamos con el desafío de ir en busca de una banca más para equilibrar las fuerzas y decidimos ir por gente nueva; gente laburadora, joven, fresca, gente honesta, con Martín a la cabeza de un equipo en donde todos están haciendo sus primeros pasos en la política rafaelina como candidato. Martín es parte de mi equipo político, pero no es lo mismo ser subsecretario de Salud que ir como candidato encabezando una lista y del oficialismo”. “La verdad es que estamos muy satisfechos; ha sido una enorme elección, los dos espacios políticos mayoritarios hemos hecho una muy buena elección, Leonado la ha hecho, en el marco de legislativas y además de la campaña nacional, que eso también influye mucho en el voto local. Contentos, satisfechos y sobre todo ellos, todo el equipo que está haciendo sus primeros pasos en la política de la ciudad y creo que le van a dar una oxigenación al Concejo Municipal”, valoró el intendente.

Castellano, remarcó que “hay que equilibrar más el debate en el Concejo y está bueno que Martín, Valeria, que vienen con frescura, con otras ideas, que vienen por afuera de la política, le puedan dar un salto de calidad al ámbito legislativo que es fundamental para el gobierno de la ciudad. Acá está claro de que todos tenemos que trabajar juntos con el único fin que es Rafaela, y esto se construye en el dialogo, en la escucha, como Martín lo hace siempre, y también en las cosas grandes pero también en el detalle pequeño de cada necesidad de cada vecino y de cada vecina, porque es su mundo; el mundo que necesita ser cambiado, un árbol, un bache, un problema de inseguridad; lo que puede hacer un concejal”. Y subrayó: “No hacer grandes promesas que no pueden estar al alcance, porque esas promesas son las que después defraudan, porque la gente quedó escuchando eso y es un voto de diez en el Concejo Municipal; me parece muy sano y muy real dedicarse a lo que uno puede dedicarse en el Concejo Municipal, que es esto, escuchar a la gente y tratar de llevarle soluciones”.



AGRADECIDO

Por último, el intendente manifestó también su agradecimiento y una mención especial a la lista que encabezaron Marcelo Lewandowski y Roberto Mirabella por el apoyo brindado a esta nueva lista local.