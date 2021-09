Presentaron el Desfile del Centro

Este lunes se llevó a cabo en el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, una conferencia de prensa que tuvo como objetivo anunciar un evento más que innovador y que será de mucha trascendencia en la ciudad. Se trata de un desfile de modas que se llevará a cabo en los canteros del microcentro el próximo sábado 18 de septiembre, con la meta de incentivar el comercio rafaelino. En la ocasión, estuvieron presentes Gabriel Faber, el presidente del Paseo del Centro, junto a Diego Peretti, secretario de Producción, Alejandra Narváez Yuste, directora de la escuela de modelo “Stylo Mannequin”, y Jonatán Faber, representante de NC Producciones, uno de los organizadores privados del espectáculo.

"Este desfile se realizará bajo un modelo de articulación gremial público-privada, algo que no es muy usual, donde la idea un poco surge de Paseo del Centro. Se suma en lo que es apoyo y logística la Municipalidad de Rafaela, que es imprescindible que nos acompañe cuando se trata de usar el espacio público. Pero la realización y producción comercial corre por una empresa privada. Este modelo que empieza a funcionar nos cae muy lindo a nosotros, que somos de la mención público-privada. Esto se va a desarrollar este sábado en en centro de la ciudad", relató Gabriel Faber en el comienzo de la presentación. Luego agregó que "esta post-pandemia de Paseo del Centro quiere marcar una nueva impronta en torno a que los espectáculos se han en frente de las vidrieras de los socios. Esto es el espacio público, la calle, las veredas. También la pandemia nos dejó un mensaje, donde hay que estar más afuera que adentro para poder sacar este Covid que nos tiene tan mal y tan traumatizados. En este marco queremos agradecer al municipio local, a NC Producciones, a Alejandra Yuste, quién está más en la parte fina de lo que es un desfile. En líneas generales estamos muy contentos porque creemos que va a ser un evento multitudinario, donde habrá protocolos que utilizar, algo que remarcamos muchísimo, donde habrá vallados, sillas, acreditaciones sin cargos, lo que significa el aforo, tener cierta cantidad de gente, donde luego podrá circular por las veredas. Habrá un número determinado de personas que van a poder retirar esas acreditaciones, sin costos, en los comercios de los asociados durante el transcurso de la semana hasta el sábado 18, inclusive".

En segundo lugar, Diego Peiretti expresó que "estamos muy agradecidos por hacernos parte de este evento. Apenas asumió Gabriel, al día siguiente me llamó por teléfono, tomamos un café y me comentó de las ganas que tenía de volver a trabajar con la asociatividad empresarial, en este caso con Paseo del Centro. Rápidamente me contó los horizontes que tenía para fin de año, donde estimamos que la pandemia nos va a dar un respiro para poder generar este tipo de alternativas, con todos los cuidados y al aire libre. En este sentido, al plantearlo en el espacio público, requiere de una logística, de una organización y allí es donde acompañamos desde el estado, con todo lo que requiere un evento de este tipo al aire libre. También sumaría todo lo que es Protección Vial y mucha gente tratando de ordenar a los asistentes".

A continuación, el secretario de Producción añadió que "sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con evitar las aglomeraciones, pero le hemos podido encontrar la vuelta con las acreditaciones previas. Creemos que el evento va a estar bien cuidado y que va a ser una alternativa diferente para los rafaelinos, que se va a complementar con la Feria de Artesanos que también se va a desarrollar durante esa misma jornada. Se va a estar cortando todo el Bv. Santa Fe para que la gente circule por el espacio público y se genere un corredor, desde la Plaza hasta el lugar donde se realizará el evento, hasta la Jefatura, para que la gente también pueda ver las vidrieras y consumir en los comercios adheridos a Paseo del Centro. No es un evento aislado, tenemos una planificación de aquí a fin de año y vamos a acompañar desde el gobierno local este tipo de iniciativas".

Posteriormente, Jonatan Faber, representante de NC Producciones, sostuvo que "somos uno de los privados que estamos organizando este evento que había nacido con una idea y que después la extrapolamos a cielo abierto, porque había nacido como una idea de producciones audiovisuales. Creemos que el impacto será bastante importante gracias a la articulación y el interés que tuvimos para poder realizarlo. Quiero remarcar también algo muy importante que se mencionó, como es el tema de los protocolos y las acreditaciones. Vamos a trabajar con una pasarela de 10 metros que va a estar vallada. Dentro de las vallas, habrá entre 100 y 150 sillas, un espacio bastante prudente para cuidar a la gente que asista. Las acreditaciones se puede retirar de manera gratuita en todos los comercios adheridos a Paseo del Centro y a los que nos acompañan en el desfile, que contará con distintas firmas de Rafaela y con un invitado especial. En esta oportunidad, no habrá música en vivo ni bandas ni venta de bebidas ni de comidas debido a la situación sanitaria que estamos atravesando. Así que los esperemos a todos el próximo sábado a partir de las 17 horas".

Por último, Alejandra Narváez Yuste comentó otros detalles vinculados al desfile, al remarcar que "esta iniciativa se denomina el "Desfile del Centro'. La ubicación será frente al Hotel Parra, donde distintos comercios de la ciudad presentarán sus colecciones primavera-verano. Y como broche de oro cerrará el desfile el diseñador Rubén Perlotti, quién dio sus primeros pasos en la ciudad de Rafaela, luego viajó a España y la pandemia lo agarró en la ciudad de Santa Fe, donde presentará también su colección. Van a participar 20 alumnas de Stylo Mannequin, quienes desfilarán con toda la indumentaria de los comercios rafaelinos. Los comercios que aún no se pudieron contactar para poder ser parte de esta propuesta, aún están a tiempo a través de las redes sociales".