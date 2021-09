Circulaba en una moto con un celular robado

En momentos en que uniformados del Cuerpo Guardia de Infantería hacían paso por Av. Brasil en sentido oeste-este a las 19.15 de la jornada de ayer, observaron a un individuo circulando en un motovehículo marca Honda Titán de color negro, y al llegar a la intersección de calles España y Zanetti los uniformados lograron detener su marcha para su correcta identificación.

El joven dijo llamarse Emanuel Jesús C., de 22 años, y se observó que tenía en su poder un teléfono celular Samsung J7 Prime de color dorado. Solicitado el número de IMEI para su verificación en el sistema, se informó a los actuantes que el mismo reportaba pedido de secuestro por el delito de "hurto" de fecha 18 de diciembre de 2020, hecho ocurrido en calle Destéfani y Arias, jurisdicción de la Sub Comisaria 1a.

Del mencionado delito resultó víctima Nicolás T. por lo que se procedió a la aprehensión de Emanuel Jesús C. y luego de una comunicación con el fiscal de turno Dr. Martín Castellano, este dispuso que al aprehendido se le forme causa por el delito de "encubrimiento".