"Nos sentimos competitivos"

A través de una conferencia de prensa, el Partido Justicialista celebró anoche el triunfo de la lista "Celeste y Blanca" que lo tiene como máximo referente a Martín Racca dentro de la interna de Hacemos Rafaela con vistas a la conformación del nuevo Concejo Municipal a partir del próximo 10 de diciembre. Luego de festejar el resultado, siendo la segunda fuerza más votada por detrás de Juntos por el Cambio, el intendente Luis Castellano, que respalda fuertemente esta lista oficial, expuso ante los medios que "queremos agradecer a todos los vecinos de la ciudad porque han hecho durante este domingo un acto cívico importantísimo nuevamente, con mucha prolijidad y cautela a raíz de esta pandemia y con un porcentaje de gente muy importante que ha ido a votar. Pedimos disculpas por algunas demoras pero por suerte luego se pudieron solucionar. En cuanto a los primeros resultados que recibimos, estamos muy contentos con el respaldo que los vecinos de la ciudad le han dado a nuestra lista, la de "Hacemos Rafaela" que encabezan Martín Racca y Valeria Soltermam y todo un equipo nuevo con gente joven, fresca, honesta y con ganas de darle mucho a la ciudad. Es su primera elección y un desafío enorme el que han hecho, y han llevado a cabo una elección muy linda e importante. Además, el acompañamiento que han tenido el resto de nuestros contrincantes, como Nahuel Aimar y Francisco Barredo que han trabajado también muy bien dentro de lo que es la primaria. A esta elección primaria la hemos ganado nosotros, pero no tengo dudas de que vamos a trabajar conjuntamente para poder seguir de cara hacia noviembre, por la ciudad, por las obras que necesita nuestra comunidad y para tener un Concejo que esté a la altura de las circunstancias de todo lo que Rafaela está necesitando. Somos expectantes para lo que venga y agradezco enormemente a todos los que participaron en esta campaña, en la que han trabajado muy duro durante estos últimos 2 meses. Marcelo Lewandowski ha ganado también la interna dentro de lo que es el Frente de Todos contra Agustín Rossi y creo que a nivel provincial se da claramente esa tendencia. El primer objetivo que teníamos, que era pasar esta primaria, se pasó bien, ordenadamente y comparada con la elección del 2017 nos hemos sentido nuevamente competitivos y entendemos que vamos, de cara a noviembre, a hacer también una muy buena elección".

A su turno, Valeria Soltermam, ex periodista local y segunda cara visible dentro de la lista, sostuvo que "estamos muy felices de todo lo que se ha hecho en estos meses. Este es un equipo nuevo, y la verdad es que logramos una conexión al instante, porque en definitiva todos tenemos el mismo objetivo, que es trabajar por y para Rafaela. Gracias a la gente que nos ha acompañado en esta primera prueba. Nosotros somos la cara visible, pero hay mucha gente detrás de todo esto. Así que dejamos atrás lo que sucedió este domingo y a partir de este lunes tendremos una nueva campaña ya pensando en las elecciones generales que se vienen. Vamos a seguir manteniendo nuestro vínculo con todos los vecinos".

Posteriormente, el doctor Martín Racca, el líder de la agrupación, comentó que "la primera palabra que se me ocurre decir es 'gracias', al periodismo, al equipo y a la lista, que hicieron un laburo tremendo. Tenemos sangre joven, renovada, con mucha energía, con los pies sobre la tierra, con mucha capacidad de diálogo, con los ojos bien abiertos, escuchando, viendo y tratando de resolver todos los problemas de la ciudad. Esa es nuestra característica, por eso hoy nos llamamos 'Hacemos', un espacio que se caracteriza por hacer y tal vez no decir tanto. Creo que ese es el camino y estamos convencidos de eso. Creo que este empuje, más allá de los números finales, nos caracterizan y lo vamos a llevar al Concejo para que representemos al vecino que nos acompañó".

Luego, el actual subsecretario de Salud del municipio concluyó su discurso manifestando que "es mi primera experiencia y lo tomé como un examen, como varios que pasé en mi vida profesional, con mucho nervio, como mucho desafío y mucho por construir y estoy bastante conforme por la tarea realizada. Hoy empieza una nueva etapa , pondremos el objetivo claro y toda la energía puesta para el 14 de noviembre".