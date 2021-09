Perotti: "La gente ha ordenado las listas"

Por Ivana Fux





El gobernador Omar Perotti se manifestó, en primer lugar, "contento por el día de elecciones en toda la provincia con total normalidad, con tranquilidad, con un porcentaje que superó el 60 % en plena pandemia. Que hayamos podido desarrollar este proceso electoral quiero agradecérselo a todas las autoridades de mesa y a todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas políticas que también pusieron lo mejor para trasladar fechas, acordar un proceso electoral y desempeñarlo con la mayor convivencia y de expresión de conjunto como se dio en el día de hoy.

"En la instancia puntual de nuestra Paso, satisfecho con el acompañamiento de la gente, un acompañamiento holgado, importante, que nos ha permitido ordenar nuestras listas y a partir de aquí empieza un proceso nuevo camino a noviembre.

- Una de las incógnitas era saber si el peronismo podía, después de una campaña muy confrontativa, reagruaparse y volverse a unir. ¿Lo ve posible a eso?

- Nosotros no hemos confrontado con nadie.

- Pero del otro lado hubo imputaciones, ¿se vuelve de eso?

- Se vuelve. Cuando uno no tiene esa actitud y sabe que puede estar en el fragor de una campaña. No ha habido en ese sentido de parte de ninguno de nuestros candidatos ninguna de esas acciones. Todo lo contrario: convencidos de lo que tenemos que estar diciendo de aquí a noviembre, del trabajo conjunto con Nación y cómo eso se puede expresar de la mejor manera en el territorio provincial, como cada una de nuestras acciones en la provincia llega a cada rincón y a cada santafesino y santafesino para mejorarle su vida. En eso hay coincidencias, para tener los elementos de trabajo que van mucho más allá de una Paso, sino que tiene que ver con un objetivo central. Hay que poner de pie a Santa Fe nuevamente, estamos con un muy buenos indicadores, hay que consolidarlos y para eso los necesitamos a todos.

- ¿El que llame para la foto conjunta o la charla conjunta va a ser Omar Perotti? ¿Quién va a liderar ese proceso de unión?

- Los candidatos son los que van a integrar las listas, creo que cada uno de ellos tiene la responsabilidad y la plena convicción de llevar adelante de la mejor manera. Creo en los procesos de integración, de trabajo común. La foto no siempre arregla las cosa. Eso se tiene que dar, y no me cabe duda de que con la composición de los electos, las listas de diputados y de concejales, eso se va a dar. Porque la política más que nunca tiene que servir a todos, tiene que estar puesta plenamente al servicio esencial de los ciudadanos. Si eso no une, muchos equivocan el camino. Allí el margen para trabajar, coordinar, coincidir con otro, es enorme. Soy muy optimista en eso.

- Se habló mucho de la rareza de que en una misma provincia el gobernador fuese con una lista y su vicegobernadora fuera por otra. ¿Se normaliza esta relación institucional? Incluso usted dijo que no hablaba con Rodenas desde que tomó licencia como vicegobernadora...

- Sin dudas hay una instancia institucional que se mantendrá. Terminará la licencia, comenzarán las actividades plenamente y se hará de esa manera. Pero no tiene que llamar la atención eso. Creo que estas cosas no hay que mirarlas en tan lugar o en tal otro. Lo clave y esencial es que la gente ha ordenado cómo se integran las listas, qué espacio es el que tiene que conducirlas. Y sobre la expresión soberana del pueblo está marcada la decisión.



DESAFÍOS

- En tanto, se gana la interna pero en la sumatoria general Juntos por el Cambio se impone al peronismo. ¿Es un llamado de atención esto?

- Ahora empieza una instancia distinta en todos los frentes, no hay duda. Con la convicción de que nuestros candidatos comenzaron ya a hablarle a todos los santafesinos y santafesinas, vamos a seguir profundizando eso. No tenemos un mensaje para los propios y otro para el que tiene otras ideas.

- Se le reprochó que integrase la lista, que fuese candidato a senador suplente. ¿Se arrepintió en algún momento de esto? Porque fue una discusión interna muy fuerte en su partido.

- De las únicas cosas que me he arrepentido es de lo que no he hecho y yo lo he hecho con el pleno convencimiento de que si habíamos dicho que veníamos a cambiar las cosas, a hacerlas de manera diferente, a abrir espacios a la juventud y a las mujeres, no podía acompañar a quienes vienen siendo candidatos desde hace muchísimos años. Había que jugarse y expresar y cuando aparece gente nueva, necesita acompañamiento. De la noche a la mañana no te podés hacer conocido en una provincia tan extensa. Lo que planteamos fue que los valores, lo que expresa la dirección de nuestro gobierno está en esta lista. Y Omar Perotti se pone a acompañarlos. La gente lo ha tomado y ha decidido ordenar las listas.



¿CAMBIOS EN EL GABINETE?

- El año pasado, al cumplirse un año de su gestión dijo que podía haber cambios en el gabinete. ¿Se viene otra remozada en el equipo de trabajo?

- Siempre un año para mi es importante hacer un balance y un análisis del desempeño de su funcionamiento, de la necesidad de reconvenir el funcionamiento de algunas áreas. Incluye funcionamiento, el rol de cada área, el desempeño de cada funcionario. Y también evaluar que estamos en un gobierno que, salvo los dos primeros meses y medio, un desempeño en pandemia. Con lo que eso significa y hay que sobrellevar en la gestión. Hay gente que se potencia y sabe incorporarse a un nuevo perfil, hay otros a los que les cuesta más. Ninguno de nosotros es el mismo después de la pandemia y uno tiene que saber leer y escuchar a cada uno de los actores.

- ¿Hay funcionarios con los que usted no está conforme?

- Creo que hay funcionamientos que me gustaría que se vayan adecuando a una nueva etapa, a una necesidad que quizás cuando empezamos ni nos imaginábamos. Pero la pandemia nos planteó un escenario sobre el que hay que transitar y sobre el que hay que resolver necesidades de la gente que eran distintas a las que pensaste y quizás buscaste en ese momento actores que hoy pueden no tener las cualidades o los conocimientos para desempeñarse en una nueva etapa.