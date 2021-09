Sorpresa en Santa Fe: el oficialismo perdió contra Juntos por el Cambio

La coalición Juntos por el Cambio obtenía anoche un triunfo categórico sobre el Frente de Todos y hasta sorpresivo teniendo en cuenta la diferencia de votos. Con el 94,05% de los votos escrutados, las cuatro listas de JxC cosechaban el 40,09%, mientras que las dos nóminas del Frente de Todos quedaban atrás con el 29,83%.En el Frente de Todos, con el apoyo del gobernador santafesino, Omar Perotti, y de la Casa Rosada, la lista Celeste y Blanca que tiene como primer candidato a senador nacional al periodista deportivo Marcelo Lewandowski se impuso ampliamente sobre la boleta que encabezaba el ex ministro kirchnerista Agustín Rossi.Lewandowski, quien comparte fórmula para la Cámara alta con la actual senadora María de los Ángeles Sacnun (cercana a Cristina Kirchner), obtenía casi el 20% de los votos totales, mientras que la fórmula de Rossi con la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, quedaba atrás con el 9,8%.En términos porcentuales, el periodista consiguió el 66,93% votos del frente oficialista, más del doble de los obtenidos por Rossi, quien apenas arañó el 33,06%.En tanto, el rafaelino Roberto Mirabella (delfín de Perotti) ganó la interna del Frente de Todos en la categoría para la Cámara baja y será el primer candidato de la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones del 14 de noviembre. Quien quedó desplazado del primer lugar fue Alejandro Toniolli, hombre del Movimiento Evita que estaba en la lista de Rossi.En la interna de Juntos por el Cambio, la lista "Cambiemos con Ganas" logró imponerse tanto en la categoría de precandidatos a senadores como a diputados nacionales, al obtener poco más del 30% de los votos del total de la coalición opositora.De esta manera, los candidatos a senadores de Juntos por el Cambio serán la periodista Carolina Losada y Dionisio Scarpin, mientras que la lista para la Cámara baja estará en primer lugar el radical Mario Barletta."Evolución" apadrinada a nivel nacional por Martín Lousteau, tuvo una muy buena elección y quedó cerca del batacazo: quedó segunda en la interna con sus candidatos Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena (UCR) para el Senado, y Gabriel Chumpitaz (PRO) para Diputados.La gran decepción se la llevó la lista "Santa Fe nos Une", que el sello de la cúpula nacional del PRO y en especial Mauricio Macri, y pese a ese aval quedó tercera en la interna.La boleta fue encabezada por el actual diputado nacional Federico Angelini y Amalia Granata como precandidatos a senadores nacionales, y tenía a Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Jorge Faurie como precandidatos para la Cámara de Diputados.En cuarto puesto quedó la lista "Vamos Juntos" que postulaba al radical José Corral y a Astrid Hummel (PRO) como primero y segunda precandidatos a senadores nacionales; y a Roy López Molina, del PRO, como primer precandidato a diputado, seguido por Lucila Lehmann (Coalición Cívica) y a Enrique Paduán (UCR).En quinto y última lugar, muy lejos de la pelea, quedó relegada la lista "Republicanos por la Libertad".Perotti jugó fuerte en la interna del PJ santafesino, no solamente pactando con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, sino además colocándose a sí mismo como primer senador suplente.Al no tener reelección en su provincia, intentará dentro de dos años que Mirabella o alguien de su círculo lo suceda en el Poder Ejecutivo y él tener cuatro años asegurados en la Cámara alta.Rossi también apostó fuerte y la jugada le salió mal, a la luz de los resultados, ya que no sólo quedó afuera del futuro Congreso y relegado en la interna del peronismo santafesino sino que además le costó su cargo en el Gabinete como titular de la cartera de Defensa.El presidente, privilegiando la diplomacia con la provincia santafesina, le pidió que dejara anticipadamente su cargo como ministro, algo que Rossi no pensaba hacer si no se lo ordenaban.