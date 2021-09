Viotti: "la ciudad está esperando de nosotros una consolidación"

En la sede de la histórica UCR fue toda felicidad y alegría. Y no podía ser para menos, porque Juntos por el Cambio, el espacio que lidera Leonardo Viotti en la ciudad, se impuso prácticamente de principio a fin en las PASO, siendo el precandidato más votado por la gente y con una buena ventaja por sobre el Frente de Todos, su más inmediato perseguidor en el escrutinio final. Y pese a que aún falta un paso más, el de las elecciones generales del 14 de noviembre, todo apunta a que junto a su fiel compañera, María Alejandra Sagardoy, continuarán manteniendo su lugar en el actual Concejo Municipal, donde se renovarán 5 bancas.

Indudablemente, la algarabía lo desbordaba a Leo Viotti, aunque fue un tanto mesurado en sus primeras declaraciones a la prensa. "Somos un poco precavidos, pero con los números que tenemos hasta el momento, casi en la mitad del escrutinio, estaríamos ganando la interna y la elección. De mi parte, estoy muy agradecido a todos los que nos acompañaron en el proceso y al gran equipo que tenemos. Uno es la cara visible de un grupo mucho más grande, como así también a los vecinos que nos apoyaron, donde una vez más vuelven a confiar en nosotros, más allá del resultado. Es una gran responsabilidad también, pero uno hace con amor todo esto, con ganas, convencido de que uno puede sumar y mejorar todos los días. Al parecer, vamos por buen camino". Sobre si esperaban tamaña diferencia con respecto al resto de sus oponentes, el edil le respondió a este Diario que "sinceramente, no. En estos días me preguntaron cuántos votos podíamos sacar, pero cuando uno está en el microclima del trabajo diario y con la adrenalina que genera esta campaña, sobre todo en los últimos días, uno va perdiendo cierta objetividad. Cuando algún periodista o vecino me preguntaba, yo les decía 'díganme ustedes que ven' porque van a tener más objetividad que uno que está todo el día con esto. Sí trabajamos para ganar y parece que se nos puede dar, así que contentos por este logro. Y si no nos tocaba ganar, era decisión de los vecinos, pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y dimos lo mejor que podíamos para lograr este resultado".

La sensación de los últimos tiempos es que en Rafaela el justicialismo no se está sintiendo del todo cómodo a diferencia de lo que sucede en el resto de la provincia, lo que habla a las claras de que la geste está necesitando un cambio. Con respecto a esta apreciación, el concejal opinó que "en las últimas elecciones legislativas, la oposición ha recibido un apoyo mayoritario y eso habla también de una necesidad de renovación. También a nivel nacional, cuando se discuten las legislaturas, creo que nos está yendo bastante bien. Vemos que no están ganando los candidatos kirchneristas, pero después sí termina ganando el intendente Castellano que es parte del kirchnerismo más allá de que por momentos no se hacen tanto cargo, es así. Igualmente, la gente de Rafaela los elije mayoritariamente, aunque cada vez sacan menos porcentaje, porque en la última elección rondaron el 42%. O sea, el 58% no los vota pero es el desafío de la oposición de unificar y buscar un camino que haga que esos votos conlleven a un sólo candidato o proyecto. Pero claramente la ciudad de Rafaela está esperando de nosotros una consolidación, un proyecto más sólido y un equipo preparado. Me parece que cuando logremos ese trabajo vamos a recibir el apoyo de la sociedad para que venga un equipo de gente nueva que lidere la ciudad".

Acerca del balance que realizó de estas elecciones en la ciudad, el flamante vencedor de las PASO a nivel local sostuvo que "de media mañana en adelante tuvimos algunos problemas con el amontonamiento de gente en algunas escuelas, con mucha gente en los ingresos, que fue algo desorganizado por momentos, pero creo que el protocolo que implicaba esta situación pandémica que estamos viviendo lo hizo un poco más difícil, ya que hubo chicos nuevos en algunas mesas como autoridades que tuvieron ciertos miedos y dudas, lo que generó que algunas cosas transcurran algo lentas, al igual que los escrutinios, pero más allá de eso, el proceso, en general, fue bueno y bastante ordenado. No detectamos robos de boletas, algo que pudo haber pasado en otra ciudad o en otra elección. Afortunadamente, fue una linda jornada y la gente participó mucho a pesar de esta pandemia".

Por último, en referencia a lo que se llevará a cabo este lunes, tras las PASO, agregó que "en principio, seguir trabajando. Tenemos reunión de comisión en el Concejo, después el trabajo de la recolección de cartelería y repensar y rediseñar lo que se viene, para ajustar lo que haya que ajustar y empezar a charlar con los otros actores que tal vez no quedaron para la general. Hay que sumar para adelante, ser generosos y pensar juntos algo a futuro. Vamos a hablar, a charlar, a buscar proyectos en común y ojalá encontremos una recepción para construir algo más grande".





"EL TRABAJO QUE HICIMOS

TUVO SUS FRUTOS"

Mientras tanto, a María Alejandra Sagardoy le tocó fiscalizar en un colegio de la ciudad, y por eso su presencia se hizo esperar un buen rato. Y todos la estaban aguardando en el búnker no solo para felicitarla por el triunfo, sino también para la foto, la más importante del día. Y muy feliz por la elección, la concejala expresó que "fue un día intenso, largo. Anoche -por el sábado- no pude dormir porque soy muy pasional, ansiosa. Uno siempre espera lo mejor, porque el trabajo que se hizo en estos años la gente lo ha valorado y mucho. Hemos trabajado muchísimo, estando cerca del vecino, llevando propuestas, no hemos agredido nunca a nadie y es algo que venimos demostrando desde hace tiempo. En un momento tan difícil, en medio de la pandemia, la gente valoró aquellos precandidatos que estuvieron cerca de la gente. Este trabajo que hicimos, a paso de hormiga, hoy tuvo sus frutos". En otro tramo de la charla con este Diario, destacó también que "esto nos obliga a mañana a trabajar el doble, a seguir proponiendo y seguir demostrándole a la gente que depositó su confianza que ese voto realmente valió la pena. Nosotros le vamos a responder con trabajo, con propuestas y proyectos. Y esto se va a ver de acá a noviembre también, donde la gente otra vez va a volver a elegir esta propuesta a futuro. Construimos, junto con el Pro y el radicalismo, una lista de unidad que lleva experiencia, juventud, capacidad, responsabilidad, compromiso, y que logramos ser un sólo equipo. Atrás nuestro hay mucha gente trabajando y que le ponen el hombro a esta campaña y se merecen también todo el reconocimiento de nuestra parte. Estoy feliz y contenta, pero con el compromiso de seguir trabajando y apostando a esta ciudad que amo y la que elegí para formar mi familia y quiero que mis hijos se queden a vivir en esta ciudad. Somos concejales de la gente, trabajamos para la gente y por la gente. Por último, en alusión al crecimiento del espacio en la ciudad en los últimos años, destacó que "siempre confié que la UCR iba a volver a levantarse y a demostrar que sigue siendo una opción de poder, no solamente en la ciudad, sino también en la provincia y en el país. En estos momentos, el radicalismo tiene los mejores candidatos tanto a nivel provincial como nacional y local, personas preparadas para liderar un proyecto, una provincia o un país. Esperamos que en el 2023 pueda ser nuestro proyecto y que también la gente nos elija como una alternativa para gobernar la ciudad. Para eso nos preparamos. Y ha quedado demostrado, en estos últimos tiempos, que el estado no estuvo cerca de la gente, no estuvo a la altura de las circunstancias en esta pandemia".