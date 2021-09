Duro revés del Gobierno en los principales distritos

El oficialista Frente de Todos sufrió ayer una dura derrota en la provincia de Buenos Aires, la principal batalla electoral de la jornada, lo que se ubica en un lugar de debilidad rumbo a las generales de noviembre, y también sumó derrotas en la Ciudad, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El Gobierno solo logró victorias en cinco provincias, y el magro resultado de las PASO dejó heridos en la Casa Rosada y en todos los distritos. En Buenos Aires, a la candidata del oficialismo Victoria Tolosa Paz no le alcanzó, y la suma de los postulantes de Juntos, Diego Santilli y Facundo Manes, le otorgó una derrota al Gobierno en la pelea por el distrito más reñido del país.

En búnker del FdT en Chacarita fue la cara de la derrota y sobre el escenario el presidente Alberto Fernández reconoció "errores" propios e hizo un llamado a la militancia a revertir el resultado en las generales del 14 de noviembre.

"(El resultado) lo escuchamos con respeto y mucha atención.

Hay errores que hemos cometido, y hay una demanda que no habremos satisfecho en los votantes", subrayó el mandatario nacional, y agregó: "Esta enorme encuesta que son las PASO para nosotros son un dato que vamos a considerar".

A su lado estuvo la vicepresidenta Cristina Kirchner y los principales candidatos, pero el único que habló -por solo diez minutos- fue Fernández.

Los malos resultados para la Casa Rosada se repitieron en Córdoba y Santa Fe, donde el Gobierno podría perder bancas en el Senado en las generales. En Córdoba, el Frente de Todos salió tercero, sin chances de renovar la banca que posee en el Senado actualmente en manos de Carlos Caserio.

En Santa Fe, la derrota cayó también sobre el gobernador local, Omar Perotti, aliado a la Casa Rosada, ya que su lista perdió por amplio margen ante Juntos por el Cambio, que entre sus cuatro nóminas sumaba más respaldos.

Además, como se esperaba, Juntos por el Cambio también ganó el la Ciudad de Buenos Aires, y la performance del postulante oficialista Leandro Santoro no fue la esperaba en los días previos.

Mendoza también fue una derrota -esperada- para el Gobierno, al igual que en Corrientes y Jujuy, tres distritos comandados por mandatarios radicales.

Sin embargo, se dieron sorpresivas derrotas en Chaco, Santa Cruz, La Pampa y Chubut. En estas dos últimas, si se repiten los resultados, el oficialismo también perderá bancas en la Cámara alta a partir de diciembre próximo.

El Frente de Todos también cayó en Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y San Luis. Las provincias que le dieron victorias al Gobierno este domingo fueron Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Tucumán.

Los dirigentes más fortalecidos fueron María Eugenia Vidal, Diego Santilli (que le ganó con comodidad la interna a Manes), y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ubicó a los dos primeros como sus postulantes en Capital y Provincia.

La contracara de Chacarita fue el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero, donde se festejaron las victorias en el AMBA y el resto del país.



VIDAL, EUFÓRICA

La candidata a diputada nacional por la Ciudad de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal celebró su triunfo en el búnker del espacio junto a plana mayor de la coalición, y afirmó: "Esta noche los votos dijeron, ´Falta menos para tener un bloque que impida la mayoría oficialista y defienda la Constitución y la República´".

"Falta menos para que el cinismo y la mentira terminen, para recuperar la educación que perdimos, falta menos para que despidamos a nuestros hijos en Ezeiza", agregó la ex gobernadora sobre el escenario montado en el complejo de Costa Salguero.

Al respecto, dijo que "ya no hay marcha atrás, el camino es el mismo desde hace 14 años, políticas diferentes con políticos diferentes, con soluciones y transparencia, con aciertos y errores pero sin abuso y mentiras". "Hubo un basta atronador en las urnas, un basta al atropello", agregó, y completó: "Mañana se cumple la primer promesa, todos los argentinos nos levantamos más aliviados sintiendo que recuperamos el futuro y la esperanza".