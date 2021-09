Dura caída de Los Pumas

El seleccionado argentino de rugby sufrió en la madrugada de la víspera una dura derrota al caer por 39 a 0 frente a su par de Nueva Zelanda por la tercera fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputó en el Cbus Stadium de Gold Coast donde los All Blacks desplegaron todo su potencial desde el comienzo del partido frente a un equipo que se mostró inofensivo en ataque.

De esta manera, Los Pumas suman así su tercera derrota en tres partidos del torneo que continuará el próximo sábado con el segundo enfrentamiento con los All Blacks, también en Australia, pero en Brisbane. En este encuentro, Nicolás Sánchez se convirtió en el jugador con más partidos jugador con la camiseta de los Pumas en toda la historia, un total de noventa.

Los hombres de negro fueron verdugos impiadosos de los argentinos con la conquista de cinco tries, cuatro conversiones y dos penales. El fullback Jordie Barrett, con 14 puntos, fue el máximo anotador del encuentro que dejó a los All Black en el tope de la clasificación del torneo.

A segundo turno, Australia venció como visitante a Sudáfrica por 28-26.