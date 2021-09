“No sirven las explicaciones, sólo sirve ganar”, señaló Otta

La segunda rueda de la temporada 2021 viene siendo un escollo muy duro para Atlético de Rafaela. “Cuando uno está mal, está mal, y las cosas pasan cuando menos las esperas”, indicó Walter Otta tras el encuentro suspendido ante el Deportivo Morón.

Se jugaban 15 minutos del complemento y por falta de luz en el estadio del ‘Gallo’, el árbitro Luis Lobo Medina decidió suspender el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional.

La ‘Crema’ venía haciendo bien las cosas y siendo superior a su rival, en lo futbolístico y en las situaciones de gol que había podido generar en el primer tiempo, y una clarísima en el inicio del complemento en los pies de Lautaro Parisi. Así y todo, nadie pudo quebrar el cero.

“Creo que habíamos hecho las cosas muy bien y estábamos en el momento justo para ganarlo, pasó esto, lamentablemente”, señaló el DT albiceleste, que luego agregó: “Estoy convencido que no pasó a propósito, ni mucho menos, es gente buena. Una fatalidad que nos termina perjudicando en un momento muy bueno nuestro”.



- Venían haciendo un buen partido, con varias situaciones de gol... ni así se les da.

- Te da bronca que nosotros hemos perdido con Almagro con una situación de gol en contra, y en varios partidos más también pasó. Con muy poco nos han ganado y cuando producimos tanto y no podes ganar te da mucha bronca, es la verdad.



- ¿Qué hay que hacer para ganar?

- Tenemos que insistir, nosotros mantenemos lo mismo, mientras que los chicos estos crean, intenten hacer lo que nosotros les pedimos vamos a estar, y vamos a insistir. Estamos convencidos que a pesar de todo lo que pasó, las bajas que hemos tenido, ese vestuario todavía nos respalda a pesar de las palabras que estuvieron diciendo. No quiero decir nada porque no quiero entrar en polémica. La actuación ante Morón deja como falso y mentiroso a las palabras que salieron desde adentro, eso es lo que más me duele, estos chicos nos respaldan, nos responden y eso es lo que más tranquilos nos deja.



- ¿Qué objetivos se plantean de cara al final del torneo?

- Nuestro objetivo es ganar, hay que ganar un partido. Si bien se jugó bien con Morón son 8 fechas que no podemos ganar. Necesitamos ese triunfo, y después seguir por ese camino, eso necesitamos. Pero la actuación de estos jugadores, como están todos, los que juegan, los que no les toca jugar…esa es la tranquilidad que tenemos, que nuestro trabajo lo estamos haciendo bien, esto es fútbol y a veces podes hacer las cosas bien y perder igual, como otras podes hacer las cosas mal y ganar. Lamentablemente en el fútbol no sirven las explicaciones y las excusas, solo sirve ganar. Por eso tenemos que ganar.



SIGUE LA FECHA 25



Este lunes se continuará la fecha 25 de la Primera Nacional con dos encuentros. Para cerrar definitivamente este nuevo capítulo de la temporada 2021 se deberá esperar que se confirme cuándo completaran los 30 minutos Morón y Atlético, encuentro suspendido el pasado viernes por falta de luz. Por la zona B, a las 15.30 hs., jugarán All Boys y San Telmo; mientras que a las 21.10 (TyC Sports) se medirán Quilmes y Tigre, por la zona A.