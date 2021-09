“Me dolieron las palabas de un jugador que se fue del equipo”

Fueron muchos los que hablaron de la decisión de Guillermo Sara de dejar Atlético de Rafaela en el medio del torneo. Incluso algunos hinchas lo expresaron colgando una bandera en el Monumental. El propio arquero, días atrás, habló en medios radiales de la ciudad y eso no cayó bien en el cuerpo técnico de la ‘Crema’, que hasta entonces no se había referido al tema. Apenas unas palabras y nada de polémica en la conferencia post San Telmo.

El último viernes, luego del encuentro suspendido ante Morón, Walter Otta sí habló del tema y sin dar nombre ni queriendo polemizar hizo referencia.



“Me dolió mucho las palabras de un jugador que se fue del equipo. Se fue porque él quiso, nadie lo echo. Me dolió mucho porque las cosas que le dije a él se las dije a él, yo todavía nunca hablé de la conversación. Salió y habló en el peor momento del equipo, me dolió porque dijo que el equipo no lo respaldaba y no creía. Esto que pasó hoy (por el viernes) y lo que viene pasando es la muestra de que no era así”.



“Estamos convencidos que a pesar de todo lo que pasó, las bajas que hemos tenido, ese vestuario todavía nos respalda a pesar de las palabras que estuvieron diciendo. No quiero decir nada porque no quiero entrar en polémica. La actuación ante Morón deja como falso y mentiroso a las palabras que salieron desde adentro, eso es lo que más me duele, estos chicos nos respaldan, nos responden y eso es lo que más tranquilos nos deja”.



“Lamentablemente eso es lo que más me dolió. Cuando te tocan tu trabajo duele mucho, si hay algo que somos y hemos sido y por eso duramos tanto en los clubes, es trabajadores, laburamos, vivimos 24/7 por esto, nos dolió eso. Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar y nos va a dar la razón a nosotros, no tengo dudas”.