Comienza la fecha con cinco partidos

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Racing intentará este lunes regresar a la victoria cuando visite a San Lorenzo que, a su vez, buscará que el triunfo quede en casa en un partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 18:45 en el estadio Pedro Bidegain, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Maximiliano Del Yesso y José Castelli, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Racing tiene 17 unidades y se encuentra a tres de los líderes Talleres de Córdoba y Lanús, mientras que San Lorenzo suma 12 puntos.



OTROS PARTIDOS. 14.15 hs. Sarmiento vs Huracán, 14.15 hs. Aldosivi vs Godoy Cruz, 16.30 hs. Independiente vs Lanús, 21.00 hs. Gimnasia LP vs Vélez.