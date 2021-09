Rafaela registró un solo caso

Luego de que en la jornada del sábado no se registraran casos por segunda vez en el año, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este domingo un solo caso de coronavirus en Rafaela en las últimas 24 horas, que de esta manera totaliza 14.751 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 37 se encuentran activos y 115 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento, mientras que los recuperados ascienden a 14.394. Además, no se registraron fallecimientos en nuestra ciudad, que acumula 320 decesos hasta el momento. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que aún permanecen internados 6 pacientes Covid-19 positivos (20% de ocupación) y 6 pacientes sospechosos y No Covid-19 (60% de ocupación) en UTI y 2 pacientes Covid-19 positivos y 30 pacientes sospechosos y No Covid-19 en sala general.

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 46 casos en el territorio provincial, que acumula 467.710. Rosario registró 12 contagios, la cifra más baja en más de 13 meses, y suma 163.168 casos, alrededor del 35% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). En tanto, en la ciudad de Santa Fe se reportaron 14 para un acumulado de 55.473. Además, se registró el fallecimiento de 5 personas con Covid-19 en la bota santafesina, que contabiliza 8.379 víctimas fatales. Hasta hoy son 134 personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 268 en sala general, 8.379 son activos y 457.555 los recuperados. Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 3.999.985 vacunas de las 4.026.947 dosis que recibió Santa Fe.