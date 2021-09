L-Gante participará en la nueva temporada de El Marginal

Sin lugar a dudas, durante los últimos meses L-Gante, el músico de 21 años que se crió en General Rodríguez, Buenos Aires, generó furor no solo entre los jóvenes, cuyo reconocimiento ya se había ganado, sino también en los medios de comunicación. Durante las últimas semanas, el cantante visitó programas de televisión como ShowMatch, Podemos Hablar y La Noche de Mirtha, junto a Juana Viale. Ahora, el joven participará del El Marginal.

En el último tiempo, muchos llegaron a compararlo con Rodrigo Bueno, entre ellos, Carmen Barbieri, quien sostuvo: "A mí me hace acordar al Potro. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Me hace acordar al Potro. Ojalá se cuide. Ojalá la madre y su representante lo cuiden y cuiden su salud, porque empieza a hacer tantas giras".

Hace unas horas, se supo que el cantante tendrá una participación en El Marginal, la serie creada por Sebastián Ortega y Pablo Culell, la cual es una de las ficciones argentinas más importantes de los últimos años.

Según trascendió, el joven estará a cargo de la cortina musical de la serie protagonizada por Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Martina Gusmán y Gerardo Romano. Cabe recordar que en las primeras tres entregas, la cortina estuvo en manos de Sara Hebe, quien recibió un Martín Fierro a la Mejor Cortina Musical de ficción.

Pese a que aún no se conoce la fecha de estreno, los productores detallaron que la cuarta entrega es la continuación directa de la primera temporada, ya que las dos siguientes fueron precuelas en las que se mostró el surgimiento el clan Borges y cómo lograron tener el control del penal.

Esta cuarta temporada se había comenzado a rodar en 2019. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de coronavirus, las grabaciones debieron suspenderse. Por lo que, al regresar al set, la productora Underground decidió grabar dos temporadas seguidas para asegurarse de contar con todo el material en caso de que se presente alguna clase de inconveniente que les impida continuar.

Es importante mencionar que la quinta temporada será la última de la serie que tuvo su primer entrega en julio de 2016.