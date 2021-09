Bottas ganó el Sprint en Monza

Valtteri Bottas (Mercedes) se impuso con autoridad en el Sprint que disputó ayer la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, que se disputa en el circuito de Monza.

Bottas partió desde la pole, que había logrado el viernes, haciéndolo de manera impecable, algo que no sucedió con su compañero Lewis Hamilton (Mercedes), que había clasificado segundo y resignó tres posiciones, quedando relegado al quinto, desde el que no pudo avanzar en la carrera.

El finlandés dejó en el segundo lugar a Max Verstappen (Red Bull), que estiró su ventaja al tope del campeonato, mientras que finalizó tercero Daniel Ricciardo (McLaren).

Sin embargo, el ganador del Sprint largará último esta mañana a las 10:00 (horario argentino), por haber cambiado el equipo por cuarta vez la unidad de potencia de la máquina conducida por Bottas, quien no seguirá en la casa alemana durante la temporada 2022.

Sprint: 1° Valtteri Bottas (Mercedes); 2° Max Verstappen (Red Bull) a 2s325; 3° Daniel Ricciardo (McLaren) a 14s534; 4° Lando Norris (McLaren) a 18s835; 5° Lewis Hamilton (Mercedes) a 20s011; 6° Charles Leclerc (Ferrari) a 27s442; 7° Carlos Sainz (Ferrari) a 27s952; 8° Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 31s089; 9° Sergio Pérez (Red Bull) a 31s680 y 10° Lance Stroll (Aston Martin) a 32s671.



BAGNAIA CON LA POLE

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se quedó con la pole en el MotorLand Aragón, señalando un nuevo récord para el circuito en la jornada previa del Gran Premio de Aragón, que se llevará a cabo hoy por la décima tercera fecha del calendario.

Bagnaia lideró el doblete de la marca italiana, superando al australiano Jack Miller (Ducati) y al francés Fabio Quartararo (Yamaha), que llega al trazado español como puntero del Campeonato Mundial de Pilotos.

Las posiciones quedaron ordenadas de la siguiente manera:

Clasificación MotoGP (a las 09:00): 1° Francesco Bagnaia (Ducati), en 1m46s322; 2° Jack Miller (Ducati) a 366 milésimas; 3° Fabio Quartararo (Yamaha) a 397; 4° Marc Márquez (Honda) a 414 y 5° Jorge Martín (Ducati) a 556.

Clasificación Moto2 (a las 07:20): 1° Sam Lowes (Kalex), en 1m51s778; 2° Remy Gardner (Kalex) a 279 milésimas y 3° Raúl Fernández (Kalex) a 306.

Moto3 (a las 06:00): 1° Darryn Binder (Honda), en 1m57s724; 2° Gabriel Rodrigo (Honda) a 181 milésimas y 3° Tatsuki Suzuki (Honda) a 252.