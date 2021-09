Máximo Gauchat logró un buen resultado en Rosario

Máximo Gauchat (Corsa) fue el único rafaelino que logró sumar en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, que fue testigo ayer de la sexta final de la temporada 2021 del Turismo Pista.En cambio, no pudieron rescatar puntos los otros representantes locales, Ricardo Saracco (VW Up), Maximiliano Andreis (Corsa) y Cristian Vaira (Corsa). Por su parte, no compitió en el escenario rosarino el susanense José Luis Costamagna (VW Up).1° Alejo Cravero (VW Up), en 26m52s621, a un promedio de 125,014 Km/h; 2° Julián Módica (Corsa) a 490 milésimas; 3° Matías Cravero (Corsa) a 10s212; 4° Santiago Tambucci (Celta) a 10s219; 5° Emanuel Abdala (Celta) a 12s591 y 6° Máximo Gauchat (Corsa) a 17s819.