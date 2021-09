El Registro Civil abre, pero no retiran los DNI

El Registro Civil de la Provincia de Santa Fe abrirá nuevamente hoy sus delegaciones para continuar la entrega de documentos de identidad a todas aquellas personas que tras cumplir con el trámite de renovación aún no lo retiraron.

En Rafaela, el horario de atención para la entrega de DNI será este domingo de 9:00 a 16:00. Lo curioso es que en el día de ayer la oficina mantuvo sus puertas abiertas de 9 a 12 pero no fue ni una sola persona a buscar documentación. "No vino nadie durante las tres horas en las que la delegación permaneció abierta. Tenemos unos 70 DNI para entregar, muchos de ellos de niños que no votan. Este domingo abrimos otra vez", dijeron desde la sede.



MINIBUSES GRATIS

La Municipalidad de Rafaela prestará hoy de 7:00 a 19:00 el servicio de transporte público en forma gratuita con el objetivo de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan movilidad para poder asistir a los diversos lugares de votación en las elecciones primarias.

Este beneficio surge a partir de un convenio firmado entre el intendente Luis Castellano y el secretario de Transporte de la Provincia, Osvaldo Miatello, en el marco de la resolución Nº 312/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación. El mismo servicio gratuito también se brindará para las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.