Género: las mujeres podrían perder bancas

En medio de una elección primaria en la que por primera vez entra en vigencia la Ley de Paridad, a partir de la firma del decreto Nº 279, del gobernador Omar Perotti, en el que reglamentó dicha ley, aprobada en diciembre de 2020 por la legislatura de Santa Fe, y en donde con el aporte materializado mediante el veto propositivo del propio gobernador se extendió el alcance de la paridad a la fórmula gobernador/a- vice, la pregunta es si este hecho se vio plasmado en la conformación de listas y en como impactará eso en la ocupación de cargos en las diferentes categorías.

Por ejemplo, en virtud de las listas presentadas para las P.A.S.O de este domingo 12 de septiembre, en donde el Concejo Municipal pone en juego cinco de las diez bancas, se podría dar la situación que después de las generales del 14 de noviembre, sean menos las bancas ocupadas por mujeres en el Órgano Legislativo de la ciudad.

Al ser consultada por este tema, la actual concejal Marta Pascual señaló: “Sería lamentable que la representación de mujeres sea inferior a la actual, ya que estamos con la ley de paridad en la conformación de las listas y se ha trabajado mucho para que esto suceda, igualmente se podría dar ese escenario después de diciembre, pero lo que sí está claro es que no tenemos muchas chances de aumentar la representación femenina donde actualmente somos tres. La verdad es que se debería avanzar en la paridad para la constitución del Cuerpo también pero no está previsto por el momento. Es muy poco lo que nosotros podemos hacer, solo lamentar si esta situación se da, porque creo que la visión de las mujeres es importante, sobre todo en algunos proyectos que casi exclusivamente los planteamos nosotras”.

“Creo que de algún modo los partidos políticos son responsables también, de tener una participación de las mujeres que tranquilamente pueden traer proyectos al Concejo a través de los concejales que los representen”, expresó la edil de Cambiemos.

Por su parte, la concejal oficialista Brenda Vimo, manifestó: “La verdad es que es una posibilidad y es algo que veníamos previendo, por eso lo planteé desde el momento en que afirmé que necesitábamos una presidenta mujer en el Concejo. Esto es algo que veía venir y que es habitual en la política, en donde los primeros lugares se les den a los hombres. Lamentablemente seguimos luchando frente a esto y justamente pensaba en estos días que existe esa gran posibilidad de que pueda quedar como única representante femenina en el Cuerpo y eso me generaría el doble de esfuerzo para seguir luchando por nuestros derechos, por la perspectiva de género, que puede ser más difícil. Espero sinceramente que quienes ingresen al Concejo tengan también el chip de la perspectiva de género”.

“Realmente sería una lástima para la ciudad que no haya una paridad dentro del Concejo, entre el género femenino y el masculino; la verdad que es un retroceso y una pérdida de derechos también, ya que tiene que ver con las estructuras políticas también que están tan arraigadas a que los primeros candidatos en las listas sean hombres”, enfatizó.

A su turno, la actual concejal de la oposición, Alejandra Sagardoy, subrayó: “Sería un retroceso total que no tenga representación las mujeres en el Concejo, que no tengan voz en ese ámbito. Cada vez que hablamos de las mujeres, hablamos de todas y de todos los partidos políticos, porque todo lo que se logró en cuestión de derechos fue porque peleamos todas juntas. Toda la lucha que se viene haciendo es para avanzar y no para que se dé un retroceso”.

“Es muy importante la participación y la representación de las mujeres en cada lugar, en cada espacio, no solamente en el ámbito público sino también en el privado. La mujer tiene otra mirada, otra sensibilidad y realmente en esta lucha se dejan de lado las cuestiones partidarias, peleamos por los derechos de todas las mujeres en su conjunto. Es necesario y urgente que tengamos representación en todos los niveles, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y como dije, en el sector privado en las diferentes instituciones, organizaciones sociales. Estoy convencida que vamos hacia esa dirección, por ese camino”, destacó.