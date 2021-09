Desde 2020, se otorgaron más de 5.800 pensiones no contributivas

La Agencia Nacional de Discapacidad otorgó 5823 pensiones no contributivas en toda la provincia de Santa Fe desde inicio de 2020. Se trata de 1652 trámites finalizados durante el 2020 y 4.171 en los primeros siete meses del presente año.

En total son más de 44 mil los beneficiarios, de los cuales 11889 corresponden a Rosario; 10315 al Departamento Capital; 1881, Castellanos; 1176, San Lorenzo; 1150, San Jerónimo; 9 de Julio, 992; Belgrano, 273; Caseros, 413; Constitución, 937; Garay, 617; General López, 2409; General Obligado, 4592; Iriondo, 489; Las Colonias, 1224; San Cristóbal, 1123; San Javier, 745; San Justo, 630; San Martín, 705; y Vera, 2449.

En el comienzo de la gestión, en diciembre de 2019, aproximadamente 145 mil trámites se encontraban demorados o en proceso de inicio en todo el país, sin avances significativos. Sin embargo, la gestión del actual gobierno en la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene a Fernando Galarraga como Director Ejecutivo y a Paula Martínez como Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas se comprometió a resolver esta situación con la mayor celeridad posible. Por eso, desde diciembre de 2019, la Agencia Nacional de Discapacidad otorgó más de 110 mil pensiones no contributivas, luego de que entre 2016 y 2019 se dieran de baja alrededor de 170 mil.

"Nuestro objetivo es que nunca más el Estado sea utilizado para quitarle derechos a las personas con discapacidad. La pensión es un paliativo, pero nuestro objetivo es que las personas con discapacidad accedan al mercado laboral", afirmó Galarraga, quien es una persona ciega y se convirtió en la primera persona con discapacidad en convertirse en la máxima autoridad de la agencia.

Y amplió: "Durante el año pasado se cumplió con el objeto de la contratación para la digitalización de expedientes, lo que facilitó el otorgamiento de estas más de 110.000 pensiones".

Actualmente, el total de personas que reciben las pensiones no contributivas asciende a 1.085.672, lo que implica el 2,70 por ciento de la población argentina. La transferencia acumulada en los años 2020 y 2021 asciende a 261.568 millones de pesos.