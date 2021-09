A través de un sencillo acto realizado el viernes en la Plaza Sarmiento de nuestra ciudad, se llevó a cabo un homenaje a los maestros, que este 11 de septiembre celebraron su día. Al igual que el año pasado, y por la pandemia, los tradicionales abanderados de las escuelas rafaelinas no pudieron formar parte del acto, en donde estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, el secretario general de AMSAFE, Adrián Oesquer, la jefa de Gabinete Amalia Galantti, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, el coordinador de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, además de autoridades de la comisión vecinal del barrio Sarmiento. Luego de unas palabras alusivas en reconocimiento al "Padre del Aula", se dejó una ofrenda floral al pie de su monumento, situado en el barrio homónimo.

Mientras tanto, la Comisión Directiva de AMSAFE saludó a supervisores, directores, maestros y profesores en este día tan especial, reafirmando el compromiso constante y colectivo para seguir conquistando derechos laborales y fortaleciendo la Escuela Pública. "Creemos que la lucha colectiva es el camino para construir una sociedad más igualitaria bajos las premisas de la justicia social", agregó el gremio a través de un comunicado, aguardando que el próximo año los protagonistas vuelvan a ser los docentes y alumnos.

En tanto, AMSAFE delegación Castellanos citó una frase de Carlos Skiar para saludar a los maestros, comunicando que

"educar es conmover, educar es donar, educar es sentir y pensar no apenas la propia identidad, sino otras formas posibles de vivir y convivir. Sí ello no ocurriera en las escuelas, probablemente el desierto, el páramo, la sequía ocuparían todo el paisaje de los tiempos por venir".