Burdesse: "este triunfo nos deja bien punteros"

9 de Julio quiere encaminarse al título del torneo Apertura de la Liga Rafaelina con una campaña que quede dentro de las mejores de los últimos tiempos en el torneo doméstico. El León le ha sacado cinco puntos a Quilmes en cinco días, luego que que ambos estuvieran juntitos desde el comienzo -en marzo y abril, previo a las restricciones- arriba de la tabla.

Para ello mucho tiene que ver la gran eficacia de sus hombres de ataque. El viernes en el 3 a 0 ante Libertad de Sunchales en el Soltermam fue Agustín Bordesse el que se anotó por duplicado y ya llegó a 7 en la temporada, a 1 de su compañero Nahuel Vera, que convirtió el restante. Allí cerquita aparece Wilson Ruiz Díaz con 6.

El entrerriano expresó luego en zona de vestuarios que "la verdad que estoy muy contento por convertir, también porque lo pudo hacer Nahuel, pero sobre todo por el triunfo que nos deja bien arriba con la diferencia que le sacamos a Quilmes, fue una victoria que nos deja bien punteros".

Resaltó que "venimos teniendo partidos muy buenos como el de hoy donde hemos sido bastante eficaces, otros como el de Ramona que nos ha costado un poco y que lo liquidamos a lo último. Hoy con Libertad tuvimos dos o tres chances claras en primer tiempo que pudimos convertir y luego manejar el partido".

Sobre su entendimiento con Vera, más allá que ambos son goleadores naturales, simplificó la respuesta en que "no es muy difícil, también es mérito de Pablo que nos da confianza, nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Cuando te llevás bien afuera, cuando son buenas personas, dentro de la cancha es mas fácil. Se puede convivir sin problemas más allá que a los dos nos gusta mucho el gol".



PODERIO IMPRESIONANTE

9 de Julio lleva convertidos 35 goles en el torneo en 9 partidos, es decir casi cuatro goles de promedio por encuentro, que es una cifra notable. Luego recién le sigue Quilmes con 21. En la próxima fecha justamente se enfrentarán y da la sensación que si los cerveceros no logran frenar al León, el equipo de Bonaveri quedará ya muy cerca del título.



ACELERO EL TREN

En cuanto al resto de la novena fecha completada el viernes, se ratifica que Ferro viene en levantada. Después de golear a Quilmes, ahora hizo lo propio con Talleres por 4 a 0 con 2 goles de Murúa, y los restantes de Pavetti y Matias Zbrun.

También se afirma Peñarol con Gustavo Rivarossa, con 3 victorias consecutivas. Esta vez fue en Clucellas por 4 a 1 ante Florida, con 3 goles de Claudio Albarracín -1 de penal- y el restante de Ignacio Sanmartino, descontando Montenegro para la Flora.

Para San Vicente fue un hecho histórico el clásico en Primera y se lo llevó Brown ante Bochazo por 1 a 0 con gol de Damián Arnold, cuando faltaban 7 minutos para el final.

Otro clásico regional fue el que Tacural le ganó a Aldao por 1 a 0, con gol de Matías Tejeda a los 40' del complemento.



POSICIONES

9 de Julio 27, puntos; Quilmes 22; Libertad 16; Ferro 15; Peñarol 15; Tacural 15; Ben Hur 13; Brown 13; Aldao 12; Atlético 12; Unión 10; Sportivo 8; Bochazo 8; Talleres 8; Ramona 6; Florida 5.

Próxima fecha: Jueves 16/09: Talleres (MJ) vs Atlético de Rafaela, Bochófilo Bochazo vs Unión de Sunchales. Domingo 19/09: Ferro vs Florida, Quilmes vs 9 de Julio, Libertad vs Brown, Ramona vs Sportivo, Ben Hur vs Tacural, Aldao vs Peñarol.