Raducanu festejó en Nueva York

Emma Raducanu, británica, número 150 de la WTA, venció en una hora y cincuenta y siete minutos por 6-4 y 6-3 a la canadiense Leylah Annie Fernandez, número 73 de la WTA, para consagrarse campeona del US Open.El dato saliente es que a sus 18 años se convirtió en la primera campeona de un Grand Slam partiendo desde la fase previa.Por otra parte, no perdió un set en todo el torneo, contando la qualy. También fue la finalista más joven del Slam desde que Maria Sharapova ganó Wimbledon a los 17 años en 2004.HOY LA MASCULINANovak Djokovic, número uno del ránking mundial, ganó la batalla de cinco sets contra el alemán Zverev (4°) para citarse en la final del US Open contra el ruso Daniil Medvedev (2°) en busca de cerrar la histórica obtención del Grand Slam en un mismo año calendario. El serbio se impuso con parciales de 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 y 6-2, en tres horas y 38 minutos de juego. El tenista de 34 años jugará la final este domingo a partir de las 17:00 (hora argentina) frente al ruso Daniil Medvedev (2), quien previamente le había ganado la otra semifinal al canadiense Felix-Auger Aliassime (15) en sets corridos por 6-4, 7-5 y 6-2, luego de dos horas y cinco minutos.