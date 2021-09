Contundente triunfo de CRAR ante La Salle

Se disputó este sábado la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas de mayores, en la concerniente a la Zona B, organizado por las Uniones Santafesina y Entrerriana de Rugby. En Cabaña Leiva, el Círculo Rafaelino consiguió imponerse con claridad ante La Salle por 46 a 5, sumando su segunda victoria en tres presentaciones en este certamen que culminará el sábado próximo y sirve como preparación para el Regional del Litoral. En Reserva también se impuso el CRAR, por 33 a 20.

El primer equipo, dirigido por Enrique López Durando, tuvo la siguiente formación: Matías Rocchi (Zbrun), Martín Zegaib y Juan Ghizzoni (Rojas); Franco Davicino y Juan Imvinkelried (Bulacio); Gian Allasino (Duria), Facundo Aimo y Mariano Ferrero (Sabelotti); Esteban Appó y Pablo Villar (Martínez); Francisco Fuglini, Nicolás Imvinkelried (C) (Corach); Leonardo Sabelotti, Esteban Rebaudengo; Mateo Villar.

El equipo rafaelino apoyó siete tries, por intermedio de: Esteban Appó, Matías Rocchi, Facundo Aimo, Franco Davicino, Martín Zegaib, Pablo Villar e Ignacio Martínez. Además, Poli Villar tuvo un penal y cuatro conversiones.



DEMAS PARTIDOS

En el otro partido de la zona, Tilcara le ganó a Universitario de Santa Fe por 28 a 20. Quedó libre Alma Juniors de Esperanza.

Posiciones: Tilcara 11; CRAR 11; Universitario 8; Alma Juniors 5 y La Salle 1.

El sábado 18 jugarán en el cierre: Tilcara vs. Alma Juniors y CRAR vs. Universitario. Libre: La Salle.

Cabe consignar que en el primer nivel se consagró campeón Estudiantes de Paraná, al imponerse a CRAI de Santa Fe como visitante por 20 a 14, mientras que Santa Fe Rugby venció a Rowing por 20 a 12.