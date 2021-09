"Don't look up", el film protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Finalmente se conocieron las primeras imágenes de “Don’t look up” ("No miren arriba", en su traducción para Latinoamérica), la nueva producción de Netflix, escrita y dirigida por el ganador del Oscar, Adam McKay. Se trata de una película que cuenta con varias estrellas en su elenco como Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en los papeles principales, y Jonah Hill, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, y Meryl Streep, en roles secundarios.

"Kate Dibiasky (Lawrence), estudiante de posgrado de astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy (DiCaprio), hacen un descubrimiento asombroso: hay un cometa en órbita en el sistema solar. ¿El problema? Que lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. ¿El otro problema? Que a nadie le importa. Al parecer, advertir a la humanidad sobre un mataplanetas del tamaño del Everest resulta incómodo. Con la ayuda del doctor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall emprenden una gira mediática que los lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de The Daily Rip, un animado programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry)", reza la sinopsis del filme.

Y concluye: "Solo quedan seis meses para el impacto del cometa, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde resulta sorprendentemente cómico. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba?".

De esto se trata la nueva película de Adam McKay, premiado con el Oscar a Mejor Guión Adaptado por su film "La gran apuesta" (2015), y realizador de otros títulos como "El vicepresidente" y "Hermanastros". Esta entrega se tratará de una sátira sobre las problemáticas climáticas que azotan al mundo, género que caracteriza el cine del director.

A su vez, esta es una temática muy importante para DiCaprio, quien, a través de sus redes sociales, busca generar conciencia sobre cuestiones ecologistas, pero además produjo los documentales "The 11th hour" y "Before the flood", sobre el calentamiento global.

Con esta película, McKay buscará arrasar en la próxima temporada de premios y superar lo conseguido con su última película “Vice”, la cual consiguió ocho nominaciones a los Oscar en 2019 y se llevó el de Mejor peluquería y maquillaje.

"Don't Look Up" llegará a Netflix el 24 de diciembre, aunque podría tener un estreno previo en cines, dependiendo de los países, el 10 del mismo mes.