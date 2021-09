Los protagonistas de Okupas se juntaron 20 años después del éxito

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Los cuatro protagonistas de Okupas, la histórica miniserie argentina parida en 2001 y que tuvo un sorprendente renacimiento con su estreno en Netflix, se reencontraron a 20 años del éxito en la pantalla chica y en medio del impacto por la difusión y el gran recibimiento de millones de espectadores que revivieron o conocieron a Ricardo, el Pollo, Walter y el Chiqui.

Rodrigo de la Serna, Diego Alonso, Ariel Staltari y Franco Tirri, los actores que encarnaron a esos ya míticos personajes de la televisión argentina, se juntaron y reeditaron una foto que se sacaron durante la filmación de la miniserie dirigida por Bruno Stagnaro.

Así lo mostró Staltari en su cuenta de Instagram, donde suele subir algunas perlas de Okupas, como guiones originales de clásicas escenas de la miniserie estrenada en el entonces Canal 7 que estaba bajo el mando del por ese momento secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido.

Okupas, miniserie argentina escrita y dirigida por Bruno Stragnaro y producida por Ideas del Sur, se estrenó en octubre de 2000 y se convirtió en una serie de culto: cuenta la historia de Ricardo (Rodrigo de la Serna), un joven de clase media que se instala en una casona venida a menos de Congreso con tres amigos, "El Pollo" (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y "El Chiqui" (Franco Tirri), y juntos tendrán experiencias relacionadas con la droga, la delincuencia, la violencia, la traición y la lealtad. Y además, retrata un momento crítico en la sociedad argentina. "Fue algo inolvidable poder dejar todo en favor de algo profundo, que no tenía nada de pasatista. Está mal que lo diga, pero lo voy a decir igual: creo que 'Okupas' es una de las mejores series que se hicieron en nuestro país", destacó De la Serna en una entrevista.

Para mucho "Okupas" marcó una nueva forma de hacer ficción en nuestro país, mostrando un costado mucho más crudo de la realidad. En 2001 se llevó tres premios Martín Fierro al Mejor unitario/miniserie, Mejor Director, y Revelación, por el trabajo de Diego Alonso Gómez. Se emitió originalmente en Canal 7 y luego en América TV y El Nueve.

En julio pasado se sumó al catálogo de Netflix, lo que permitió que millones volvieran a verla y otros tantos, la descubrieran. La versión remasterizada cuenta con una nueva banda sonora, a cargo del grupo argentino "El mató a un policía motorizado", liderado por el cantante Santiago Barrionuevo.

"Okupas tiene un tema de derechos con las canciones de su banda sonora... Era otra época de la televisión en la que se podía usar de todo y no había problemas con eso; se pagaba un canon por mes y podías usar lo que querías. Ahora eso genera una traba y Stagnaro empezó a convocar a artistas nacionales para reemplazar los momentos en que hay música de bandas extranjeras", explicó Barrionuevo en una entrevista radial, haciendo referencia a las canciones extranjeras que se usaron originalmente en el proyecto. Y aseguró que su música no cambiará la esencia de la serie.