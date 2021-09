Rafaela recibió un nuevo alcoholímetro

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, realizó el aporte de un etilómetro (alcoholímetro) portátil, con sensor electroquímico y dispositivo de impresión, a la Municipalidad de Rafaela. Se trata del tercer alcoholímetro que recibe nuestra ciudad, el cual será incorporado al equipamiento de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria para la realización de test de alcoholemia a los conductores que circulan por la vía pública.La entrega se realizó en el Salón Verde del edificio municipal, y participaron el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo; el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; la directora provincial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonela Cerutti; el jefe de coordinación del Departamento de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit y parte del plantel de inspectores del Departamento.Marcelo Lombardo expresó: “Estamos muy agradecidos con la Agencia Provincial de Seguridad Vial por el aporte que nos vino a hacer. Para el Estado Municipal, la cuestión de tránsito es fundamental, nos preocupa y ocupa. Hay un trabajo de larga data que se viene haciendo y queremos darle continuidad porque mantener estas políticas en el tiempo ha posibilitado que la seguridad vial vaya mejorando en una ciudad que crece aceleradamente y que posee una enorme cantidad de vehículos”.“Hay que acompañar la problemática con acciones permanentes. En ese sentido, valoramos el acompañamiento que la Agencia Provincial nos viene brindando con un trabajo conjunto de capacitación, en donde compartimos ideas y asistencia técnica de elementos como es el caso del suministro de un alcoholímetro que viene a fortalecer nuestra labor en este progresivo avance a una nueva normalidad que incluye una circulación mayor. Ahí estaremos articulando campañas que tienen que ver con la prevención, la educación y la sanción”; expresó.GESTIÓN CON ACENTOEN LA SEGURIDAD VIALPor su parte, Osvaldo Aymo manifestó: “Hemos puesto el acento en la seguridad vial porque es un problema muy complejo. En 16 meses de gestión del gobernador Omar Perotti, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad, efectuó la fiscalización de 1.650.000 vehículos, aumentando un 260 por ciento la fiscalización en las rutas provinciales y nacionales que surcan el territorio provincial”.“El otro tema al que le hemos puesto la mirada desde el inicio de nuestra gestión es el control de alcohol. Hemos decidido instalarlos en durante las 24 horas los siete días de la semana ya que los puestos de control de la provincia fueron proveídos de los alcoholímetros correspondientes. Además hemos reinstalado el control de alcohol a los profesionales que no se estaba haciendo. Vale recordar que, durante la cuarentena estricta, los únicos que estaban exceptuados y podían circular eran los transportes. Sus conductores son profesionales, por lo tanto, estamos haciendo hincapié en esos controles”; señaló.A su turno, Antonela Cerutti indicó: “Vinimos a Rafaela para hacer entrega de un alcoholímetro que sirve para medir el grado de alcohol en sangre a los ciudadanos que se encuentren circulando por la vía de tránsito. Es el tercero que la Agencia Provincial de Seguridad Vial entrega a la Municipalidad de Rafaela que, además, es acompañado por un trabajo de la Policía de Seguridad Vial en la ciudad y en los principales accesos por Ruta Provincial Nº 70 y Ruta Nacional Nº 34”.Finalmente, Ezequiel Postovit comentó: “Para nosotros es muy importante contar con este elemento, el cual facilita las labores de los inspectores de tránsito en la vía pública. Nuestra prioridad es el control de la velocidad, del alcohol y el uso del casco. En esos ejes ingresa este alcoholímetro. Instamos a la ciudadanía a que, antes de conducir, no consuma alcohol porque no solo pone en riesgo su propia vida, sino la de los demás. Uno de los objetivos de nuestro trabajo es proteger la vida, así como los bienes públicos y privados. Esta tecnología llega en el momento apropiado, teniendo en cuenta que este fin de semana se correrá el TC y nos permitirá tener una tarea más eficaz en esa materia”.CASCOSAsimismo, el Municipio recibió, de parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dos cascos que serán destinados para el equipo de Protección´Vial y Comunitaria que desarrolla sus labores circulando en las bicicletas eléctricas que funcionan en esa dependencia. Dichas bicicletas se sumaron del Departamento como resultado de un convenio firmado entre el Estado local y la Universidad Nacional de Rafaela.