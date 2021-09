Protocolos sanitarios en el Aeropuerto de Rosario

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano; junto al presidente del Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario, Eduardo Romagnoli, recorrieron este viernes las instalaciones del lugar con el objetivo de analizar los protocolos sanitarios con los que se trabaja. “Los protocolos son los que venimos trabajando desde el principio, los cuales permitieron poder certificar internacionalmente. Hoy nuestro aeropuerto viene funcionando muy bien en cuanto a lo que es seguridad y medidas sanitarias para que se pueda volar en forma segura”, indicó la ministra de Salud.

Agregó además que, “en cuanto a la posible llegada de la variante Delta, lo que hay que seguir haciendo es continuar con la lista de migraciones. Lo que hacemos con ese listado es hacer los controles a las personas, indicarles el aislamiento y el bloqueo de la persona y realizarles el PCR al séptimo día. De esta forma es que todos los casos que hemos tenido en la provincia han quedado totalmente contenidos. No tenemos circulación comunitaria ni tampoco casos activos en todo el territorio santafesino”.

Por su parte, Romagnoli explicó que “hace un año y medio que venimos trabajando con mucha determinación y compromiso. Es un aeropuerto que cuenta con una certificación en salud y nos permite estar trabajando con mucha tranquilidad en la búsqueda del respaldo del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe para que nuestro gobernador, quien ha demostrado mucho compromiso con todo lo que venimos haciendo, tenga la información necesaria como para poder reclamar el retorno de las aerolíneas que hacen rutas internacionales”.



CUIDADOS Y VACUNACIÓN

La provincia de Santa Fe lleva a cabo el operativo de vacunación en todo el territorio santafesino. Pero es necesario que cada ciudadano y ciudadana continúe con los cuidados. “Este virus está dando muestras de no extinguirse, va teniendo cambios que lo hacen más contagioso y agresivo. De manera tal que los cuidados son fundamentales más la vacunación, con dos dosis la respuesta e inmunidad es mucho mejor”, señaló Martorano.

A su vez, continuó: "Estamos en una campaña de vacunación que nos está permitiendo estar hoy en este momento revisando los protocolos pensando en dar un paso más. Hoy tenemos un 47% de la población general ya con inmunización completa y el 70% de las personas cuenta con al menos una dosis. Pero esto se suma a los cuidados, si vacunamos y continuamos con los cuidados podemos pensar hoy en un futuro diferente a mediano y largo plazo”.

“La vacunación tiene mucho que ver con el momento epidemiológico que estamos pasando donde solamente un 6% de los testeos son positivo, tenemos un promedio de 200 casos diarios, venimos con todos los números en descenso. Lo que nos da una esperanza es que se está viendo a nivel mundial el amesetamiento. La ocupación de camas ronda en un 65% y lo interesante de esto es que solo el 15% es Covid y el resto no Covid”, continuó.

Por último, al ser consultada por la vacunación en la franja etaria de 12 a 17 años con riesgo, Martorano informó que “ya estamos colocando las segundas dosis y nos queda la otra franja sin comorbilidades. Sabemos que las vacunas Pfizer ya arribaron al país, están en el período de logística. Se pueden utilizar para comenzar con la franja de 17 o como segunda dosis de Sputnik. Siendo pocas las que ingresen, es probable que hagamos esto último. Pero ya para fin de septiembre o principios de octubre, cuando tengamos una mayor cantidad de dosis que lleguen, avancemos fuertemente en 12 a 17 años”.