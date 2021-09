Disputaron las series de Turismo Pista en Rosario

Luciano González (Corsa) tuvo un viernes soñado en la Clase 2 del Turismo Pista, que disputa la sexta fecha de su temporada en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de la ciudad de Rosario.El piloto que representa a la localidad de Sa Pereira, luego de quedarse con la pole, se adjudicó la primera de las tres series, que fue la más veloz de la jornada.Los ganadores de esas instancias preliminares y las ubicaciones de los pilotos rafaelinos, son las que proporcionamos en el siguiente informe:1° Luciano González (Corsa), en 11m26s352... 7° Máximo Gauchat (Corsa).1° Santiago Tambucci (Celta), en 11m26s812... 9° Ricardo Saracco (VW Up)... 11° Maximiliano Andreis (Corsa).1° Gabriel Melián (VW Up), en 13m39s708... no clasificó Cristian Vaira (Corsa).hoyse disputará la final de la Clase 2, pactada a 14 vueltas ó 30 minutos de duración.