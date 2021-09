Hoy, Messi descansa

BUENOS AIRES, 11 (NA) -- El entrenador Mauricio Pochettino confirmó que el futbolista Lionel Messi no será de la partida en el equipo titular del París Saint-Germain (PSG) que este sábado se enfrentará al Clermont por la quinta jornada de la Ligue 1 de Francia.Además de Messi, tampoco estarán los mediocampistas Leandro Paredes y Ángel Di María, y el delantero Neymar debido a que los cuatro se reincorporaron en las últimas horas tras participar con sus respectivas selecciones de Argentina y Brasil los encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022."Los jugadores que han jugado esta madrugada (de Francia), Paredes, Di María, Neymar y Leo Messi, por una cuestión de sentido común no van a estar mañana en el equipo", señaló Pochettino en una conferencia de prensa que brindó en la antesala del mencionado partido.El técnico manifestó acerca del encuentro de este sábado: "No son partidos fáciles, sobre todo después de un parón internacional como este, donde la mayoría de nuestros jugadores estuvieron envueltos y jugaron tres partidos"."Hay jugadores que anoche a las 3 de la mañana han terminado de jugar en las selecciones. Ha sido una situación excepcional, pero somos PSG y nos tenemos que adaptar, mañana pondremos lo que consideramos que es lo mejor para los tres puntos", expresó.Al no estar este sábado en el primer equipo, se estima que Messi jugará su segundo encuentro en el PSG en el debut del conjunto francés en la Champions League, donde el próximo miércoles 15 visitarán al Brujas de Bélgica, en la primera fecha del Grupo A.Pochettino también se refirió a Mbapee: "Kylian está contento, es un chico estable emocionalmente. Antes del final del mercado de pases y ahora siempre se mantuvo positivo y con el deseo de jugar al futbol y disfrutar. Estamos contentos de como se siente. Se estuvo entrenando y recuperando de la lesión que sufrió en Francia y esperamos tenerlo mañana".