Ledesma confirmó el equipo con 7 cambios

El entrenador Mario Ledesma confirmó al equipo de la Selección argentina de rugby, Los Pumas, que se enfrentará este domingo a su par de Nueva Zelanda, los All Blacks, en el marco de la tercera fecha del Rugby Championship. El encuentro se llevará a cabo desde las 4:05 (hora argentina) en el CBUS Super Stadium de Gold Coast, Australia, con televisación por ESPN, y Ledesma realizará siete modificaciones con respecto al elenco que disputó el último partido del certamen ante Sudáfrica en Gqeberha.En la edición 2020, Los Pumas lograron su primer triunfo en la historia frente a los All Blacks en la tierra de los Wallabies por 25 a 15 y ocho de los titulares en ese encuentro repetirán en este partido, que marca la continuidad del torneo y se realizará íntegramente en el estado australiano de Queensland durante los próximos cuatro fines de semana.Tomando como referencia el elenco que perdió ante Sudáfrica, se destaca el ingreso de Nicolás Sánchez por Domingo Miotti, mientras que además Matías Moroni reemplazará a Santiago Chocobares, Bautista Delguy irá por Ignacio Mendy y Santiago Cordero jugará por Santiago Carreras. En tanto, Marcos Kremer entrará por Tomás Lavanini, mientras que Facundo Gigena sustituirá a Nahuel Tetaz Chaparro y Santiago Medrano ingresará en lugar de Francisco Gómez Kodela.Entonces, Argentina formará con: Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Santiago Cordero; Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Marcos Kremer, Pablo Matera; Matías Alemanno, Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya y Facundo Gigena. Los suplentes serán Facundo Bosch, Carlos Muzzio, Enrique Pieretto, Tomás Lavanini, Juan González, Gonzalo García (podría debutar con la casaca argentina), Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli.En sus dos primeras presentaciones en el torneo, Los Pumas perdieron (32-12 y 29-10) frente a Sudáfrica, vigente campeón del mundo, en la ciudad de Port Elizabeth, mientras que Nueva Zelanda venció a Australia 57-22 de local y 38-21 de visita.Por su parte, los All Blacks alinearán a: Jordie Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, David Havili, George Bridge; Beauden Barrett, TJ Perenara; Luke Jacobson, Dalton Papalii, Akira Ioane; Scott Barrett, Brodie Retallick; Nepo Laulala, Asafo Aumua y Karl Tu’inukuafe. Los suplentes de Nueva Zelanda serán: Samisoni Taukei’aho, Joe Moody, Tyrel Lomax, Tupou Vaa’i, Ethan Blackadder, Brad Weber, Damian McKenzie y Rieko Ioane.CAMBIOS EN ARGENTINA XVSe confirmaron dos cambios, por lesiones, en el plantel de Argentina XV para los partidos frente a Chile y Uruguay. Por un lado, Iñaki Delguy ocupará el lugar de Juan Pablo Castro y por otra parte, Francisco Minervino fue convocado por Nicolás Toth. Recordemos que entre los convocados para estos amistosos está el rafaelino Pedro Rubiolo.