Medvedev en la final

El ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, se clasificó para la final del US Open, que se juega en Nueva York y es último Grand Slam de la temporada, al vencer este viernes al canadiense Felix-Auger Aliassime (15), 6-4, 7-5 y 6-2. Para Medvedev será la tercera final de Grand Slam de su carrera: las dos anteriores (US Open 2019 con el español Rafael Nadal y el Abierto de Australia de esta temporada contra el serbio Novak Djokovic) terminaron en derrotas.

Su rival surgía del duelo entre el serbio Novak Djokovic (Nº 1 y máximo favorito) y el alemán Alexander Zverev (4). Djokovic pretende adueñarse del US Open para superar el récord de 20 títulos de Grand Slam que comparte con los otros integrantes del "Big Three" que no pudieron estar en Nueva York por lesiones, el suizo Roger Federer y Nadal.



DOS ADOLESCENTES EN DAMAS

Desde el comienzo de la Era Abierta en 1968, hubo 416 Finales de Grand Slam (entre mujeres y hombres) y en solo dos se enfrentaron adolescentes como lo harán en las próximas horas Leylah Fernández, de 19 años, y Emma Raducanu, de 18.

Se jugarán el titulo este sábado, a las 17.20, la canadiense (Fernández, hija de un ecuatoriano) contra la británica con una suma entre ambas que no llega a los 40 años. Es decir, menos de los que tiene alguna que otra tenista en actividad como Venus o Serena Williams.

Es la final más joven en Flushing Meadows desde 1999, cuando en aquella ocasión jugaron el último partido Serena Williams con 17 años y Martina Hingis con 18.

Raducanu se convirtió en el primer tenista, mujer o varón, en superar la fase clasificatoria y llegar hasta la final de un torneo de Grand Slam sin perder un solo set entre tantos otras marcas.



SIERRA HIZO UN GRAN TORNEO

La tenista argentina Solana Sierra no pudo con la estadounidense Robin Montgomery y quedó eliminada en las semifinales del cuadro femenino Junior del Abierto de los Estados Unidos. La marplatense Sierra, de 17 años y rankeada en el puesto 1105 de la WTA, cayó por 2-6, 6-3 y 6-4 ante Montgomery (número 365 de la WTA y séptima favorita).

A pesar de la derrota, la junior argentina -única representante de nuestro país en la categoría- completó un gran torneo en Nueva York con victorias sobre la británica Matilda Mutavdzic, la española Ane Mintegi Del Olmo, y las estadounidenses Sarah Hamner y Elvina Kalieva.