Morón y Atlético igualaban 0 a 0 y fue suspendido por falta de luz

El encuentro entre el Deportivo Morón y Atlético de Rafaela, válido por la fecha 25 del torneo de la Primera Nacional, se suspendió anoche en el “Nuevo Francisco Urbano” cuando se jugaban 15 minutos del segundo tiempo, a causa de falta de luz en el estadio.Según se informó desde las redes sociales del ‘Gallo’, también hubo problemas con el grupo electrógeno y ante la falta de luz no se pudo continuar jugando.El árbitro Luis Lobo Media esperó casi unos 20 minutos a que se restablezca el sistema lumínico en cancha de Morón, pero decidió postergar la continuidad del partido ya que nadie le daba garantías de que la luz regrese en lo inmediato.De esta manera, Medina interrumpió el partido con el marcador en cero. Al cierre de nuestra edición no estaba confirmado el día ni hora de reanudación del encuentro; y en un principio la delegación de la Crema cenaba en Buenos Aires y regresaba a Rafaela tal como estaba programado.En lo que respecta al partido, la presentación del equipo conducido por Walter Otta fue buena. En los primeros 45 minutos fue superior a su rival y tuvo las situaciones más claras como para abrir el marcador, aunque falló en la definición.Atlético sorprendió a Morón saliendo a jugar un partido de igual a igual y desde el comienzo impuso condiciones. En los pocos minutos jugados del complemento la Crema también siguió siendo protagonista y Lautaro Parisi contó con dos situaciones claras.Vale recordar que el conjunto albiceleste aún no pudo ganar en lo que va de la segunda rueda de la temporada 2021, sumando ya siete juegos sin triunfos, con 2 empates y 5 derrotas.Cuándo se reanudará dependerá de lo que indique AFA, informe arbitral y fallo mediante.Dep. Riestra 2 – Nueva Chicago 0, Temperley 2 – Mitre (SdE) 0, Dep. Maipú 0 – Estudiantes BA 0, Agropecuario 1 – Alvarado 0, Gimnasia (Mza) 1 – Chacarita 1, Estudiantes RC 1 – Atlanta 2. Jugaban: Belgrano vs Alte. Brown.21.10hs (TV) Quilmes vs Tigre.Güemes (SdE) 0 – Brown (PM) 3, Gimnasia (J) 2 – Instituto 0.Ferro 6 – Ind. Rivadavia 0, Def. de Belgrano 2 – Villa Dálmine 0, Santamarina 0 – San Martín (SJ) 0, Tristán Suárez 2 – Barracas Central 2, Almagro 5 – Brown (A) 0.15.30hs All Boys vs San Telmo.Bruno Galván; Cristian Broggi, Cristian Paz, Braian Molina y Leonel Bontempo; Gastón González, Cristian Lillo, Brian Orosco (55m Santiago Sala) y Luciano Guaycochea; Alan Schofeld y Tobías Zárate.Juan Rojas, Franco Verón, Lucas Abascia, Norberto Palmieri, Santiago Naguel, Mariano Bracamonte, Guillermo Villalba, Mateo Levato.Lucas Bovaglio.Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Agustín Bravo, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Nadalín, Facundo Soloa y Guillermo Funes; Claudio Bieler y Lautaro Parisi.Pedro Bravo, Gastón Tellechea, Brian Calderara, Federico Recalde, Emanuel Molina, Matías Valdivia, Enzo Avaro, Franco Jominy, Alex Luna.Walter Otta.no hubo.partido suspendido a los 15 minutos del segundo tiempo.Estadio: Nuevo Francisco Urbano.Árbitro: Luis Lobo Medina.Asistentes: Pablo Acevedo y Lucas Pardo.Cuarto árbitro: Mauro Biasutto.