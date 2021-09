Pullaro: "En el Congreso voy a pelear por las obras y la seguridad de Rafaela"

El precandidato a senador nacional de la lista "Evolución" dentro de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, asumió el compromiso de "trabajar por Rafaela y por la región más allá de las diferencias que tenga con el intendente (Luis) Castellano y con el gobernador (Omar) Perotti". En su última visita a la ciudad, el martes pasado, insistió: "En el Congreso de la Nación voy a defender y a pelear por Rafaela para que tenga las obras que necesita Rafaela, para que tenga los gendarmes que la actual gestión provincial dejó de reclamar al Gobierno nacional. Voy a pelear también para que Rafaela tenga policías federales. Voy a pelear por Rafaela con honestidad política".

Tras una extenuante campaña, Pullaro no ocultó su "entusiasmo" porque "durante 50 días recorrimos la provincia de Santa Fe, agendamos los temas y problemas que nos plantean los vecinos". En esa lista reconoce que "en las grandes ciudades y también en las pequeñas localidades, el tema fundamental es el de la seguridad pública al que se suman la falta de trabajo y los que surgen por la inflación, por lo que queremos llevar propuestas vinculadas a estas problemáticas al Congreso en el marco de un proyecto político nacional, que tiene que ver con ponerle un freno al kirchnerismo y trabajar para construir una alternativa potente, fuerte y seria para el 2023".

El dirigente radical consideró que "a nivel provincial, estamos convencidos como NEO y UCR que debemos hacer todos los esfuerzos para unificar todos los partidos de la oposición, salgan como salgan en estas elecciones". Sin filtro, afirmó que "ahora tenemos un mal gobierno provincial y amerita hacer los esfuerzos para que la oposición se pueda juntar y de esa manera pueda llevar una alternativa para los santafesinos dentro de dos años, es lo que nos pide la gente".

Asimismo, Pullaro señaló que "en el orden nacional, los problemas son estructurales y los tenemos que debatir en una agenda política, que nos pongamos de acuerdo y tengamos coincidencias y construir una mayoría del 60% que puedan cambiar esos problemas estructurales que tiene el país".

Al evaluar la gestión de los actuales legisladores nacionales por la Provincia de Santa Fe, sostuvo que "le dieron mucha importancia al proyecto político nacional, al sistema de ideas que representa el kirchnerismo dejando en segundo plano los intereses de los santafesinos". Dijo que ni "(Roberto) Mirabella y (María de los Ángeles) Sacnun defendieron a Santa Fe en el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles, ni con el cepo a las exportaciones".

"Quiero ser representante de la provincia, quiero defender a Rafaela, donde tengo chispazos con el Intendente y soy el que más chispazos tiene con el Gobernador. Quiero mucho a Rafaela y al departamento Castellanos. Me acuerdo que (Miguel) Lifschitz me decía cuando era ministro de Seguridad que 'tenés que darle a Rafaela, porque necesitamos estar bien y trabajar mucho por esa ciudad´", indicó Pullaro al visitar LA OPINIÓN junto al precandidato a concejal por Evolución, José Rolando.

- ¿Se puede recomponer esa relación con el intendente?

- Es difícil. Puse mucho esfuerzo para mejorar la seguridad pública en Rafaela, vine mucho a la ciudad, le puse muchas fuerzas y ganas, pero sentía que el intendente me corría la raya todo el tiempo. Recuerdo un tema que lo tengo que dejar bien marcado: hoy hay menos policías que los que había en mi época en la ciudad de Rafaela. Pueden dibujarla, pero hay menos, y tengo la planilla de servicios. Sin embargo, Castellano, a cada acto que yo iba me llevaba una planilla haciéndome un pedido de 150 policías más para Rafaela. Y hoy no lo hace, no se lo ve en ningún lado reclamando lo mismo. En Rafaela aumentó el delito predatorio, aumentó el robo calificado comparativamente con mi gestión, y son datos objetivos. El robo calificado, el arrebato aumentaron muchísimo en Rafaela, sin embargo no hace el mismo reclamo. Eso tiene que ver con la honestidad política.

- ¿Y con Perotti?

- Yo no tengo problemas en sentarme con nadie, pero con el único que no me voy a sentar nunca es con Perotti por lo que le hizo a Lifschitz, lo que habla de la clase de persona que es el actual Gobernador. Cuando ganó las elecciones en 2019, en la Asamblea legislativa en la asumía el cargo, con Lifschitz al lado que no le podía contestar, habló de pacto entre la gestión del Frente Progresista y el delito. Eso es una falta de respeto a la institución del Gobernador saliente, y eso se debe cuidar bajo todo tipo de concepto, porque Lifschitz era una persona honesta, austera y trabajadora que puso mucho esfuerzo para que la provincia esté mejor. De hecho se fue como el mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe. Eso para mi es un quiebre, porque habla de la calidad de persona. No hubo ni denuncia judicial. El dato es que el delito en la provincia aumentó entre un 40% y un 60%. Vengo de Rosario, donde este lunes, en 20 horas, se registraron 6 homicidios, entre ellos un testigo protegido. Eso no pasó nunca en mi gestión.